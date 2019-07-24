"Высокие отношения": Виторган и Нинидзе без стеснения отдыхают вместе, а Богомолов публично признается в любви Собчак

Издание разместило снимок, на котором Виторган в компании Нинидзе, а также друга Ростислава Хаита ("Квартет И") отдыхает у бассейна.

В кадре Нино загорает на шезлонге в фиолетовом бикини. На Максиме красные шорты и и розовая майка. СМИ также сообщают, что Витогран поправился после развода с Собчак.

В своем сторис в Instagram Максим разместил снимок у бассейна, куда попала женская нога. Его он подписал коротким комментарием на украинском языке, который переводится как "смотри". Быть может актер сделал послание бывшей жене? Кто знает! Мы можем только догадываться.

Напомним, ранее Максим Виторган и Нино Нинидзе появились вместе на премьере спектакля "Земля Нод".

Свидетели отметили, что Нино и Виторган держались за руки и были в хорошем расположении духа. Позже в прессу попало совместное фото.

Слухи о новом романе подогрело фото Нино в сторис Виторгана.

Нинидзе сейчас разводится с режиссером Кириллом Плетневым. Максим же недавно официально расторг брак с Ксенией Собчак.

Сегодня Собчак разместила на своей странице в Instagram романтичное видео с поздравлением Константина Богомолова с днем рождения.

"Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня самым счастливым", - ответил Ксении Константин.