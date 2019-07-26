Нешуточный конфликт: Собчак рассказала, почему ушел директор группы "Ленинград"

Стихотворный баттл закончился тем, что Шнуров молниеносно отреагировал на выпад своей острой на язык оппонентки, посвятив ей новый стих, суть которого сводится к тому, что светская львица вечно и по любому поводу стремится вставить свои пять копеек. Кроме того, он записал стихотворное обращение, в котором не жалел оскорбительных замечаний в адрес Ксении.

Со слов музыканта, ягодицы Собчак не так уж и молоды, а кроме того, неказисты.

"Задницу не первой свежести

В Инстаграме разместив свою.

Рыхлую, широкую, но плоскую,

Дряблая, чудовищная прыть,

И купальника цветной полоскою

Неказистость эту не прикрыть...", - сказал Шнуров.

В завершении он добавил, что может быть нынешнего возлюбленного Ксении - режиссера Богомолова - фигура Собчак устраивает, но он воздержится.

"Как-то взгляд потух у режиссера,

Почему — понятно всем теперь.

Смотрит и как будто бы не верит:

Кожей крокодила или гуся

Насладиться может в полной мере,

Ну а я, пожалуй, воздержуся", - завершил он свое обращение.

Ксения Анатольевна не осталась в долгу и разместила в соцсетях "ответочку". В ней она также не жалела оскорблений в адрес музыканта. Собчак объяснила, почему от Шнурова во время концертного тура ушел концертный директор Денис Вейко, который проработал с группой всю жизнь.

"Знаешь причину ухода Дениски?

С жопой поссорился – вот и ушёл!", - резюмировала Ксения.

Стоит отметить, что за стихотворным баттлом с интересом наблюдают фолловеры звезд. Поклонники разделились на два лагеря - кто-то поддерживает журналистку, а кто-то музыканта. Но есть и такие, кто считает, что "два взрослых человека занимаются глупостью".