Нешуточный конфликт: Собчак рассказала, почему ушел директор группы "Ленинград"

Стихотворная дуэль между российскими звездами - телеведущей Ксенией Собчак и лидером группы"Ленинград" Сергеем Шнуровым - вышла за рамки приличия. Они продолжаются обмениваться колкостями, сопровождая их фото и видео.
Стихотворный баттл закончился тем, что Шнуров молниеносно отреагировал на выпад своей острой на язык оппонентки, посвятив ей новый стих, суть которого сводится к тому, что светская львица вечно и по любому поводу стремится вставить свои пять копеек. Кроме того, он записал стихотворное обращение, в котором не жалел оскорбительных замечаний в адрес Ксении.
Со слов музыканта, ягодицы Собчак не так уж и молоды, а кроме того, неказисты.
"Задницу не первой свежести
В Инстаграме разместив свою.
Рыхлую, широкую, но плоскую,
Дряблая, чудовищная прыть,
И купальника цветной полоскою
Неказистость эту не прикрыть...", - сказал Шнуров.
В завершении он добавил, что может быть нынешнего возлюбленного Ксении - режиссера Богомолова - фигура Собчак устраивает, но он воздержится.
"Как-то взгляд потух у режиссера,
Почему — понятно всем теперь.
Смотрит и как будто бы не верит:
Кожей крокодила или гуся
Насладиться может в полной мере,
Ну а я, пожалуй, воздержуся", - завершил он свое обращение.
Ксения Анатольевна не осталась в долгу и разместила в соцсетях "ответочку". В ней она также не жалела оскорблений в адрес музыканта. Собчак объяснила, почему от Шнурова во время концертного тура ушел концертный директор Денис Вейко, который проработал с группой всю жизнь.
"Знаешь причину ухода Дениски?
С жопой поссорился – вот и ушёл!", - резюмировала Ксения.
Стоит отметить, что за стихотворным баттлом с интересом наблюдают фолловеры звезд. Поклонники разделились на два лагеря - кто-то поддерживает журналистку, а кто-то музыканта. Но есть и такие, кто считает, что "два взрослых человека занимаются глупостью".
Напомним, что телезвезда в очередной раз вызвала Шнурова на стихотворную дуэль после его слов о том, что все рифмы, сочиненные ею, на самом деле писал Богомолов.
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В жуткую ночь после вечера хмурого Что нарушает Серёжин уют? Дряблые жопы приходят за Шнуровым! Плоские жопы уснуть не дают! Можно сказать: Ну, какая нам разница? Я же во всём разобраться хочу: Если кумира преследуют задницы, Может, ему обратиться к врачу? Рано Сергею готовить надгробие. Жопы преследуют! Это же жесть! Лечат же где-то у нас жопофобию? Может, в Швейцарии клиники есть? Вылечить нужно любимчика нации. Шнуров, мы можем и денег собрать. Из-за дурацкой анальной фиксации Глупо таким молодым умирать! Я по ночам от сочувствия вою. Хочешь послушать сужденье моё? Жопа, Сергей, у тебя – с головою, Жопа давно поселилась в неё. Жопа поёт твоим голосом хриплым, Жопа стишки новостные строчит, Публика к этому даже привыкла – Хлопает, топает, «браво!» кричит. Бить по больному больного так низко… Я – не про маленький член, хорошо? Знаешь причину ухода Дениски? С жопой поссорился – вот и ушёл! Шнуров не слушает. Он – под кроватью Пьяный в ломину дрожит в темноте, Жопа к нему подбирается, кстати, Рыхлая в гнусной своей наготе! Жопу потом и во сне он увидел, Утром – писал свои стихо-труды, В них ни за что мою жопу обидел. Жопа – обиделась, мне – до ....балды!