Фото: Наташа Королева сделала пикантный снимок во время купания

Артистка снялась обнаженной в ванне, прикрыв пикантные места руками. Исполнительнице "Подсолнухов" удалось взбудоражить своих поклонников и вызвать шквал комментариев.

"Аж ногти горят", "Ты ж наша куколка", "Огонь", "Красавица", - писали под фото комментаторы.

Но были и такие, кто посчитал, что подобные фото не должны быть на странице Королевой, и она опустилась до "уровня Волочковой".

Снимок был сделан в Баку, в номере Наташи, во время фестиваля "Жара". Ранее мы уже писали, что на нем собрались не только российские, но и голливудские звезды.