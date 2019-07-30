Вт, 30.07.2019
Субтильный скромный очкарик, львиные дреды спрятаны под пальто, вежливый, тактичный и деликатный... какой-то аспирант филфака МГУ, а не рэпер. Журналист Роман Супер о Децле

Фото: Наташа Королева сделала пикантный снимок во время купания

Наташа Королева

ФОТО: https://www.instagram.com/koroleva_fanpage/

46-летняя исполнительница Наташа Королева разместила откровенное фото на своей странице в Instagram. 

Артистка снялась обнаженной в ванне, прикрыв пикантные места руками. Исполнительнице "Подсолнухов" удалось взбудоражить своих поклонников и вызвать шквал комментариев. 

"Аж ногти горят", "Ты ж наша куколка", "Огонь", "Красавица", - писали под фото комментаторы. 

Но были и такие, кто посчитал, что подобные фото не должны быть на странице Королевой, и она опустилась до "уровня Волочковой".

Снимок был сделан в Баку, в номере Наташи, во время фестиваля "Жара". Ранее мы уже писали, что на нем собрались не только российские, но и голливудские звезды

Галерея: Фестиваль "Жара" 2019 в Баку

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