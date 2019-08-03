Сб, 3.08.2019
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СМИ: Собчак и Богомолов сыграют свадьбу в сентябре

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: https://www.instagram.com/uzbfashion

Большинство российских изданий 2 августа облетела новость о том, что журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов женятся. Если верить слухам, которые публикуют в СМИ, то свадьба состоится уже в сентябре. 

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно уже полгода назад. 

Если верить светскому изданию Tatler.ru, то близкие Ксении и Константина получили видеоприглашение, которое было снято во время их отдыха в Сардинии. 

Напомним, Собчак недавно развелась с актером Максимом Виторганом, от которого у нее есть сын Платон. В свою очередь, Константин Богомолов был женат на актрисе, в браке у пары родилась дочь Анна.

Сама Ксения Анатольевнак пока хранит молчание и это сообщение никак не комментирует, телезвезда лишь поделилась фотографией, но которой отчетливо можно разглядеть два кольца в виде короны на безымянном пальце.

Стоит отметить, что Максим совсем не отчаивается после развода. Вся российская светская прессе сейчас нацелена на его предполагаемый роман с актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе, которая на данным момент разводится с режиссером Кириллом Плетневым. 

Ранее новая возлюбленная Виторгана полностью обнажилась для эффектного кадра.

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