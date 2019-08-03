СМИ: Собчак и Богомолов сыграют свадьбу в сентябре

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно уже полгода назад.

Если верить светскому изданию Tatler.ru, то близкие Ксении и Константина получили видеоприглашение, которое было снято во время их отдыха в Сардинии.

Напомним, Собчак недавно развелась с актером Максимом Виторганом, от которого у нее есть сын Платон. В свою очередь, Константин Богомолов был женат на актрисе, в браке у пары родилась дочь Анна.

Сама Ксения Анатольевнак пока хранит молчание и это сообщение никак не комментирует, телезвезда лишь поделилась фотографией, но которой отчетливо можно разглядеть два кольца в виде короны на безымянном пальце.

Стоит отметить, что Максим совсем не отчаивается после развода. Вся российская светская прессе сейчас нацелена на его предполагаемый роман с актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе, которая на данным момент разводится с режиссером Кириллом Плетневым.