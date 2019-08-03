В России заведено уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Навального

По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года люди, "имеющие отношение к деятельности" ФБК, включая сотрудников, "получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

"Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", - заявили в Следственном комитете.

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что все "это полный бред, комментировать тут нечего".

Сам же Навальный находится под 30-дневным арестом, к которому он был приговорен в связи с обвинениями в нарушении правил публичных собраний.

В конце прошлой недели он был доставлен в больницу с сильной аллергической реакцией. Врач оппозиционера допустила, что Навальный был отравлен.

Некоторые соратники Навального, в том числе и юрист ФБК Любовь Соболь, находятся в полиции в связи с акцией за свободные выборы.

Напомним, в субботу, 3 августа, в 14 часов в Москве началась очередная акция оппозиции, протестующей против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую думу. В ходе мероприятия были задержаны минимум 600 человек.

Галерея: Задержания в Москве