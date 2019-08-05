Пн, 5.08.2019
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Что получат наследники Вилли Токарева

Вилли Токарев

ФОТО: https://www.instagram.com/willi_tokarev/?hl=ru

Наследство российского исполнителя Вилли Токарева будет разделено между наследниками согласно его собственной воле. Об этом пишет издание "Комсомольская правда". 

Король шансона был трижды женат. Его вдова, киновед Юлия Бединская-Токарева, была вдвое его младше.

У Вилли Токарева осталось четверо детей и двое внуков. Которые между собой разделят авторские отчисления за сочиненные песни, согласно завещанию.

На артисте также числится недвижимость в Ялте, Москве и Нью-Йорке. Его двухкомнатная квартира в Крыму сейчас стоит примерно 200 тысяч долларов, а квартира в сталинской высотке в Москве - около 483 тысяч евро. 

Напомним, исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер 4 августа на 85-м году жизни. СМИ сообщают, что причиной стало онкологическое заболевание, которое Токарев пытался победить несколько месяцев.

Ранее артистка Любовь Успенская рассказала, что значил для нее Вилли Токарев.  

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