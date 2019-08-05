Что получат наследники Вилли Токарева

Наследство российского исполнителя Вилли Токарева будет разделено между наследниками согласно его собственной воле. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Король шансона был трижды женат. Его вдова, киновед Юлия Бединская-Токарева, была вдвое его младше.
У Вилли Токарева осталось четверо детей и двое внуков. Которые между собой разделят авторские отчисления за сочиненные песни, согласно завещанию.
На артисте также числится недвижимость в Ялте, Москве и Нью-Йорке. Его двухкомнатная квартира в Крыму сейчас стоит примерно 200 тысяч долларов, а квартира в сталинской высотке в Москве - около 483 тысяч евро.
Напомним, исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер 4 августа на 85-м году жизни. СМИ сообщают, что причиной стало онкологическое заболевание, которое Токарев пытался победить несколько месяцев.
Ранее артистка Любовь Успенская рассказала, что значил для нее Вилли Токарев.