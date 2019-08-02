Дом на искусственном острове или личный дворец: как выглядят самые дорогие частные дома Латвии

TVNET в сотрудничестве с порталом недвижимости City24 составили список из пяти самых дорогих частных домов в Латвии.

Абсолютный рекордсмен Латвии - дом Вилиса Криштопанса в Берги

Уже в начале прошлого года информационное агентство LETA сообщило о доме в Берги, который продавался по нетипично высокой цене - 4,9 миллиона евро.

Согласно информации Земельной книги, до 2007 года владельцем этого дома и земельного участка был Вилис Криштопанс, после чего владельцем стало предприятие AS Berģu Terases 1, а теперь владельцем является SIA Berģu Tūjas.

На данный момент дом продается, потому что он слишком дорогой в обслуживании и слишком большой для семьи, рассказала в интервью журналу Privātā Dzīve жена Вилиса Айя Криштопане.

ФОТО: city24.lv

Недвижимость находится в эксклюзивном жилом районе, окруженном сосновым лесом. Здесь же на территории есть живописный пруд. Здание состоит из четырех этажей и двух корпусов.

Новые владельцы смогут наслаждаться шестью спальнями, пятью ванными комнатами, кабинетом, библиотекой, просторной кухней, тренажерным залом, бассейном и сауной. Общая площадь дома составляет 1516 кв.м.

Галерея: Четырехэтажный особняк в Берги

Икона архитектуры на искусственном острове

Дом бывшего премьер-министра и предпринимателя Мариса Гайлисa и его жены, архитектора и автора проекта здания Зайги Гайле, не сильно отстает в цене от дома в Берги.

Построенный в 2006 году, дом до сих пор считается образцом современной архитектуры в мире - здание получило различные архитектурные и дизайнерские награды.

Частная собственность расположена на искусственном острове, соединенным с землей 300-метровым каменным молом.

В здании есть гараж на две машины, гостиная для управляющего, пять спален, гостиная с кухней, зоны отдыха и сауна, а также вертолетная площадка рядом с домом. Общая площадь дома составляет 514 квадратных метров, а цена - 4,2 миллиона евро.

Галерея: Дом на искусственном острове в Калтене

Оазис модернизма в Лиелупе

Аромат близлежащего моря и соснового леса, смешанный с запахом недавно построенных современных частных домов - фантазия, которую, кажется могут позволить себе только богачи в Майами и Лос-Анджелесе!

Однако такую роскошь можно обнаружить и у нас - в Лиелупе, Юрмала. Здесь за 3,7 миллиона у вас есть возможность купить один из двух современных домов. Общая площадь территории 3667 кв.м., а площадь самого трехэтажного дома - 1898 кв.м..

Галерея: Оазис модернизма в Лиелупе

Дом для обладателей голубых кровей - Кримулдское поместье

Если мелкие домишки в стиле модерн вам не подходят, в Сигулде продается целое поместье. Оно был построено в 1822 году для семьи фирста Иоганна Георга Ливена.

Архитектор здания не известен, однако Кримулдская усадьба является одним из ярчайших образцов классицизма в усадебной архитектуре Латвии.

После Первой мировой войны здание попало в руки государства, а позже здесь было открыто единственное учреждение по лечению костного туберкулеза в Латвии. Общая площадь - 53 га, здание - 2735 кв.м.. Цена дома составляет 2,9 миллиона евро.

Галерея: Кримулдское поместье

Словно миниатюрный дворец - частный дом в Гаркалне

Небольшой дом в Приедкалне, в Гаркалнском крае, находится на частном полуострове на берегу Балтезерс. Собственность состоит из благоустроенной территории (2 гектара) и роскошного особняка с 492 квадратными метрами жилой площади.

ФОТО: city24.lv

Здание визуально очень похоже на настоящий замок - на первом этаже есть прихожая, вестибюль с красивой лестницей с роскошными латунными перилами, столовая, кухня и гостиная с камином, высокими круглыми потолками и огромными окнами вдоль стены. Комнаты отделены декоративными, изысканными арками и колоннами.

Мебель на заказ и предметы интерьера создают более утонченную и насыщенную ауру в комнатах. На первом этаже также есть кабинет и отдельная спа-зона с бассейном, финской сауной, тренажерным залом, гаражом и подвальным помещением. Элегантное жилье доступно за € 2,4 млн.