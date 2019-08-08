Наряд дня: как сочетать коктейльное платье с ботильонами? Джулианна Мур покажет!

В прозрачных ботильонах, или полусапожках, мы можем представить звезду реалити-шоу Ким Кардашян на концерте ее мужа, но не легенду кинематографа Джулианну Мур. Однако эта дама и в свои 58 лет может позволить себе прийти на мероприятие не только в эффектном мини-платье, но и в такой стильной обуви.