Наряд дня: как сочетать коктейльное платье с ботильонами? Джулианна Мур покажет!
В прозрачных ботильонах, или полусапожках, мы можем представить звезду реалити-шоу Ким Кардашян на концерте ее мужа, но не легенду кинематографа Джулианну Мур. Однако эта дама и в свои 58 лет может позволить себе прийти на мероприятие не только в эффектном мини-платье, но и в такой стильной обуви.
В Нью-Йорке состоялась официальная премьера фильма "После свадьбы". Джулианна Мур предстала на красной дорожке вместе с Мишель Уильямс - актрисы сыграли в картине одни из главных ролей.
Для этого выхода в свет Джулианна выбрала черно-белое платье без рукавов с объемным воланом от Givenchy и полупрозрачные пластиковые ботильоны.
Дополнили образ звезды крупный бриллиантовый браслет, кольцо и серьги Chopard.
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