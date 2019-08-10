Примерно в 15 километрах от печально известного японского города Нагасаки находится крупнейший заброшенный город в мире - остров Хасима или так называемый Остров боевых кораблей. Изначально остров планировался для шахтеров и их семей, но позднее события на острове приняли совсем иной - даже трагический поворот - здесь были порабощены военнопленные, многие из которых умерли на острове. С 2015 года покинутый остров включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и является одной из целей "темного туризма".

Остров Хасима - один из 505 необитаемых островов в префектуре Нагасаки, однако он совершенно точно выделяется на фоне остальных островов. Полностью застроенный остров уже 45 лет как заброшен, однако здесь по-прежнему ощущается печальное прошлое острова - он заполнен пустыми железобетонными зданиями, в которых когда-то жили жители острова, однако и другие артефакты свидетельствуют о потерянном обществе.

Это место является магнитом для любителей "темного туризма" и создателей фильмов - здесь были сняты сцены фильма из франшизы про Джеймса Бонда "Операция "Скайфалл"", несколько документальных кино и фильмов ужасов.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no filmas "Operācija "Skyfall""

Несмотря на возражения других стран, остров Хасима в 2015 году был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Принимая во внимание факт, что на острове японская армия совершила военные преступления и поработила военнопленных, некоторые страны, в том числе Северная и Южная Корея и Китай оспорили включение острова в список.

ФОТО: AFP / Scanpix

История острова Хасима началась в 1810 году, когда островок площадью в 6,3 гектара приобрело японское предприятие Mitsubishi, увидев в нем потенциал создания угольных шахт. Вскоре началась застройка острова, но только в 1890 году здесь начали добывать уголь. Всего здесь были построены четыре шахты, одна из которых была соединена с соседним островом. До 1916 года на острове постоянно никто не жил, рабочих туда доставлял корабль, однако с ходом Первой мировой войны вырос спрос на уголь, поэтому в Хасиме началась активная застройка и шахтеры с семьями переселились на остров в многоэтажные дома.

Блочный дом в Хасиме в 1930 году. ФОТО: Wikimedia Commons

К острову была пристроена огромная бетонная стена, которая должна защитить его от разрушительных тайфунов, а внутри города друг за другом строились блочные дома, школа, детский сад, сады на крышах, магазины, даже зал аркадных игр, кино, бассейн и ночной клуб. Сначала жизнь на острове была мирной - мужчины острова работали на шахтах, а женщины занимались простыми работами или заботились о хозяйстве. Однако надолго мир на острове не задержался.

Остров Хасима в 1930 году. ФОТО: Wikimedia Commons

С началом Второй мировой войны быстро вырос спрос на различные ископаемые материалы, в том числе и на уголь, однако жители острова не могли обеспечить государство необходимым количеством угля в короткие сроки. Чтобы уголь доходил до армии Японии быстрее и в большем количестве, на остров послали военнопленных из Китая и Кореи и вынудили их работать на подземных и подводных угольных шахтах. Условия труда были чрезвычайно жесткими - рабы работали в голоде, при 30-градусной жаре и при влажности воздуха 95%.

Стоит добавить, что на созданных Mitsubishi шахтах с рабами обращались жестко и безжалостно. Во время войны примерно 1300 военных рабов умерли в результате подземных завалов и несчастных случаев, от усталости, голода или самоубийства.

Остров Хасима в наши дни ФОТО: SIPA/Scanpix