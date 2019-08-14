"Этот крик у нас песней зовется. Мерзко и пошло": Никита Пресняков попал в немилость, Монеточка в огне, а Аигел в раю
Русский TVNET в своем коротком обзоре предлагает ознакомиться самыми интересными музыкальными и околомузыкальными событиями недели. Итак, #Седьмая нота: выпуск третий.
Никита Пресняков оказался в немилости
Внук Аллы Борисовной "опозорил семью", именно так пишут на его Instagram-странице фолловеры, которые не очень знакомы с творчеством звездного отпрыска.
Но Никита Пресняков давно уже любит и исполняет тяжелый рок вместе со своей группой Multiverse. 28 июля он вместе с музыкантами представил метал-кавер на популярную композицию Bad Guy певицы Билли Айлиш (Billie Eilish).
Основную часть подписчиков возмутила манера исполнения, а также хулиганский посыл Никиты. Некоторые и вовсе были шокированы сценами с размазыванием мороженого по лицу (Какие мы чувствительные!).
Как мы видим в завершении клипа, самим музыкантам было весело во время съемок, да и проделанной работой они остались довольны.
Оказывается, что данный кавер - это совсем не новинка.
25 июня российская метал-группа Wildways опубликовала свою версию этой композиции.
Правда их версия немного отличается от версии Никиты и сделана в направлении deathcore.
Кстати, 28 ноября Wildways приедут с концертом в Ригу, поэтому есть большая вероятность, что этот кавер можно будет услышать живьем!
Аигел в раю
Музыкальный проект Аигел выпустил новый, третий за три года, альбом. пластинка получила название "Эдем". Диск состоит из десять песен, которые, по словам авторов, описывают экзистенцию любого небольшого города России, а также окраинных районов столицы. Об э том сообщает The Village.
Название "Эдем" взято от вывески бюро ритуальных услуг, которое находилось рядом с домом солистки Айгель Гайсиной.
"У стены его забора мы строили шалашики, над головами у нас торчала труба крематория, но вдоль забора было много полевых цветов, деревьев, было зелено и солнечно. И у любого моего и чьего угодно соседа примерно такая вот биография. Ничего особенного, но в ней ключ от моего нынешнего дома и от такого дома, в который каждый из нас вернется в самом конце", - цитирует певицу издание.
Известно, что большинство композиций написаны в самолетах. Один из треков на английском языке.
Монеточка в огне
Российская поп-исполнительница Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) выпустила новую песню "Гори, гори, гори", посвященную проблеме лесных пожаров в Сибири. Песня также призывает слушателя обратить внимание и на проблемы России в целом. В частности, в треке есть следующая строчка: "Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство".
О нет, вертикальное видео! Как они посмели?
Новый альбом от Slipknot
Флагманы ню-метала Slipknot порадовали своих поклонников новым видео (вертикальное) на композицию Birth Of The Cruel.
Клип снят на композицию из шестого альбома группы We Are Not Your Kind. Релиз состоялся 9 августа на лейбле Roadrunner Records.
Это первым альбом группы после .5: The Gray Chapter в 2014 году.
Английский музыкальный журнал NME описал альбом как "первобытный крик бесконечно изобретательного экстремального метала и жгучей мизантропии". Вообще, в целом критики оценили пластинку неплохо.
В пластинку вошли 14 треков. Премьера первого сингла Unsainted состоялась 16 мая 2019 года вместе с музыкальным клипом, в котором были представлены новые образы и маски участников.
Мы ранее уже рассказывали об этих парнях в пугающих масках и специальных комбинезонах. Напоминаем, 22 июля свет увидел новый видео клип команды - Solway Firth.
Подробнее >>> #Седьмая нота: плавучая Луна, антигеройский Slipknot, латгальские викинги и космос в Даугавгриве
Новость для настоящих меломанов - новинка от Tool
Американская рок-группа Tool впервые за 13 лет выпустила новую композицию. Лидеры арт-рок не стали изменять себе и песня вышла аж на 10 минут. Cингл под названием Fear Inoculum войдет в их новый альбом, релиз назначен на 30 августа.
Tool являются одной из самых известных прогрессивных групп, начиная с их второго студийного альбома Ænima. Они умело объединяют изобразительное искусство, тексты-послания и музыкальные эксперименты. Tool получили три премии "Грэмми", совершили несколько мировых гастролей и спродюсировали альбомы, занявшие первые места в чартах нескольких стран.
Русский TVNET напоминает, что рубрика #Седьмая нота еженедельно рассказывает о музыкальных и околомузыкальных событиях в Латвии и не только. У тебя есть новость? Смело присылай ее к нам в редакцию - raisa.smirnova@co.tvnet.lv.