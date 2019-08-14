"Этот крик у нас песней зовется. Мерзко и пошло": Никита Пресняков попал в немилость, Монеточка в огне, а Аигел в раю

Никита Пресняков оказался в немилости

Внук Аллы Борисовной "опозорил семью", именно так пишут на его Instagram-странице фолловеры, которые не очень знакомы с творчеством звездного отпрыска.

Но Никита Пресняков давно уже любит и исполняет тяжелый рок вместе со своей группой Multiverse. 28 июля он вместе с музыкантами представил метал-кавер на популярную композицию Bad Guy певицы Билли Айлиш (Billie Eilish).

Основную часть подписчиков возмутила манера исполнения, а также хулиганский посыл Никиты. Некоторые и вовсе были шокированы сценами с размазыванием мороженого по лицу (Какие мы чувствительные!).

Как мы видим в завершении клипа, самим музыкантам было весело во время съемок, да и проделанной работой они остались довольны.

Оказывается, что данный кавер - это совсем не новинка.

25 июня российская метал-группа Wildways опубликовала свою версию этой композиции.

Правда их версия немного отличается от версии Никиты и сделана в направлении deathcore.

Кстати, 28 ноября Wildways приедут с концертом в Ригу, поэтому есть большая вероятность, что этот кавер можно будет услышать живьем!

Аигел в раю

Музыкальный проект Аигел выпустил новый, третий за три года, альбом. пластинка получила название "Эдем". Диск состоит из десять песен, которые, по словам авторов, описывают экзистенцию любого небольшого города России, а также окраинных районов столицы. Об э том сообщает The Village.

Название "Эдем" взято от вывески бюро ритуальных услуг, которое находилось рядом с домом солистки Айгель Гайсиной.

"У стены его забора мы строили шалашики, над головами у нас торчала труба крематория, но вдоль забора было много полевых цветов, деревьев, было зелено и солнечно. И у любого моего и чьего угодно соседа примерно такая вот биография. Ничего особенного, но в ней ключ от моего нынешнего дома и от такого дома, в который каждый из нас вернется в самом конце", - цитирует певицу издание.

Известно, что большинство композиций написаны в самолетах. Один из треков на английском языке.

Монеточка в огне

Российская поп-исполнительница Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) выпустила новую песню "Гори, гори, гори", посвященную проблеме лесных пожаров в Сибири. Песня также призывает слушателя обратить внимание и на проблемы России в целом. В частности, в треке есть следующая строчка: "Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство".

О нет, вертикальное видео! Как они посмели? Новый альбом от Slipknot

Флагманы ню-метала Slipknot порадовали своих поклонников новым видео (вертикальное) на композицию Birth Of The Cruel.

Клип снят на композицию из шестого альбома группы We Are Not Your Kind. Релиз состоялся 9 августа на лейбле Roadrunner Records.