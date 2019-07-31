Седьмая нота: плавучая Луна, антигеройский Slipknot, латгальские викинги и космос в Даугавгриве

Русский TVNET начинает новую рубрику #Седьмая нота, в которой будем рассказывать о самых интересных музыкальных и околомузыкальных событиях недели. Конечно, мы не забудем про родную Латвию и покажем, что происходит на нашей музыкальной сцене.
Надоедливые "Грибы" вернулись
Украинский музыкальный коллектив "Грибы" с песней "Тает лед" моментально взлетел в хит-парадах и стал звучать из каждого утюга. Но потом музыканты заявили о прекращении концертной деятельности. Теперь они вернулись с новым названием - Grebz.
"Ответочка бывшему"
Бывшая жена одного из участников "Грибов" - длинноногая певица Луна (Кристина Герасимова) тоже представила новое концептуальное видео "Дельфины". Премьера состоялась 26 июля. "Дельфины" - это сингл из предстоящего альбома "Транс". Релиз диска запланирован на сентябрь. Режиссером видео стал Андрей Рубец.
Как и все предыдущие видеоклипы Луны, они наполнены ощущением пребывания во сне или в другой реальности.
"В песне "Дельфины" я пою о своих чувствах, раскрывая их через метафоры природы и стихии. Дельфины — это чьи-то желания, которые жаждут моей взаимности, но я им больше не верю. Вот и рассказываю об этом в песне. Клип - яркая динамическая субстанция стихии воды, гипнотизирующей и волнующей душу. А еще — яркого танца, символизирующего движение", - цитирует певицу "Медуза".
Кстати, 20 июля Луна выступила с аншлагом в Риге со своей программой "Заколдованные сны". До этого Русский TVNET уже рассказывал о том, как девушка стала певицей.
"Группа крови" на рукаве Metallica
Американская метал-группа Metallica дала концерт на стадионе "Лужники" (Москва) в рамках своего тура WorldWiredTour. Во время концерта коллектив исполнил песню "Группа крови" Виктора Цоя. На ролике видно, как музыкантам подпевает весь стадион. Напомним, что брутальные трэш-металлисты уже отметили свое 37-летие, а общий тираж их альбомов давно превысил отметку в 100 миллионов экземпляров.
Подробнее: >>> Видео: Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Кстати, в рамках WorldWiredTour "Метла" выступила и в Тарту. Русский TVNET тоже там был: >>> Фейерверки, пламя и heavy metal: в Тарту прошел долгожданный концерт Metallica
Галерея: Концерт Metallica в Тарту
Мы продолжаем свое шествие по музыкальному андеграунду. Теперь речь пойдет о музыкантах в масках - Slipknot.
Новая видюшечка от Slipknot
Для тех, кто сюда заглянул случайно и не знает о ком идет речь, мы поясняем, что Slipknot - это американская ню-метал-группа. Образовалась она аж в 1995 году.
Их альбомы получили статус платиновых, всего продано более 30 млн копий по всему миру, а в 2006 году музыканты удостоились премии "Грэмми".
Парни зарекомендовали себя как музыканты в пугающих масках и специальных комбинезонах. С каждым новым альбомом ребята меняют свои маски. Интересно, не правда ли?
22 июля свет увидел новый видео клип команды - Solway Firth. Кроме тяжелого звучания клип украшают фрагменты американского сериала "Пацаны" The Boys), премьера которого состоялась 26 июля, а также кадры снятые группой в европейском туре.
"Пацаны" стартовали на Amazon Prime Video и уже сразу были продлены на второй сезон. Примечательно, что создателями телешоу стали Эрик Крипке ("Сверхъестественное") и Эван Голдберг ("SuperПерцы", "Ананасовый экспресс: Сижу, курю", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски"), а также его друг Сет Роген.
Режиссером выступил перкуссионист Slipknot - Шон Крейен.
Solway Firth войдет в шестой студийный альбом We Are Not Your Kind, релиз которого обещан на 9 августа. Осталось ждать совсем недолго!
Видео: Slipknot - Solway Firth
Нашествие викингов в Лиелварде
Латгальские викинг-металлисты Varang Nord вернулись из недавнего гастрольного тура по Европе и представили в мае слушателям новую композицию - Stuojīs! ("Восстань!"). Теперь пришла очередь и эпичного видеоклипа!
Клип был снят в Лиелвардском деревянном замке, который является современной реконструкцией места жительства ливского правителя 11-12 веков. Сцены сражений, а также образ древних прибалтов музыкантам помог воссоздать клуб реконструкции Exercitus Rigensis.
Новый клип Varang Nord отражает историю и культуры не только северной Европы, но и нашей родной Латвии. Не случайно главный герой клипа несет флаг Латвии, а после встает на его защиту.
Галерея: Varang Nord
Композиция Stuojīs! войдет в грядущий альбом Pārķiuņa uomurs, в котором группа расскажет слушателям не только о традиционных для себя темах, таких как древние сражения и войны, но и о том, какие условия и верования стоят за людьми, которые в этих битвах участвуют.
Наиболее примечательным отличием этого альбома является то, что все песни целиком и полностью записаны на латгальском языке.
А еще ребята наделали шуму в родной Латгалии и отправились представлять Латвию на крупнейший метал-фестиваль в Европе Wacken Open Air. Русский TVNET обязательно проследит и расскажет о том, как у них там шли дела.
Подробнее: >>> Varang Nord из Латгалии, которые всех поставили на уши и дошли до Даугавпилcской думы
Видео: Varang Nord - Stuojīs!
Космическое событие в Даугавгриве
С 26 по 28 июля в Даугавгривской крепости прошел настоящий праздник, ритуал свободы и мысли - фестиваль Komēta.
Это уникальный фестиваль под открытым небом - своего рода социальный и культурный эксперимент, который предлагает практиковать свободу ума, слушая лекции, участвуя в мастерских, наблюдая перформансы современного искусства, танцуя и наслаждаясь музыкой со всего мира.
Примечательно, что на фестивале не использовался одноразовый пластик, а все отходы сортировались.
Komēta - это полностью некоммерческое мероприятие, которое не заточено под получение прибыли и все заработанные средства организаторы отправили на развитие Даугавгривской крепости. Как мило, не правда ли?
В программу были диджеи, музыканты, активисты, преподаватели, артисты цирка и творческие объединения со всего мира.
Впервые фестиваль заявил о себе в 2016 году, когда родились мечты объединить музыку, искусство и природу.
Галерея: Фестиваль Komēta в Даугавгривской крепости
"Великий и ужасный" Хаски попрощался в новом видео
Один из самых заметных русскоязычных хип-хоп исполнителей современности - Хаски (наст.имя Дмитрий Кузнецов) выпустил новую короткометражку "Люцифер". В ней, как и ранее, Дмитрий поднимает вопрос о проблемах существования современного человека.
И наконец-то артист объяснил, почему он "повесился" в центре Москвы.
Подробнее: >>> От Иуды к Люциферу: в новом видео рэпер Хаски объяснил, зачем он публично "повесился"
Галерея: Концерт Хаски в Риге
Позитив на Positivus
Шумно, весело и с нарушениями закона (а как же без этого) в Салацгриве прогремел вот уже 13-й фестиваль Positivus. Главными звездами стали The 1975, Disclosure, Cut Copy, Royal Blood, Superorganism, Ewert and the Two Dragons и, конечно, Иван Дорн.
Организатор фестиваля Гирт Майорс сообщил, что в этом году Positivus посетили более 15 000 человек.
Галерея: Positivus 2019