Седьмая нота: плавучая Луна, антигеройский Slipknot, латгальские викинги и космос в Даугавгриве

"Пацаны" стартовали на Amazon Prime Video и уже сразу были продлены на второй сезон. Примечательно, что создателями телешоу стали Эрик Крипке ("Сверхъестественное") и Эван Голдберг ("SuperПерцы", "Ананасовый экспресс: Сижу, курю", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски"), а также его друг Сет Роген.

Режиссером выступил перкуссионист Slipknot - Шон Крейен.

Solway Firth войдет в шестой студийный альбом We Are Not Your Kind, релиз которого обещан на 9 августа. Осталось ждать совсем недолго!

Видео: Slipknot - Solway Firth

Нашествие викингов в Лиелварде

Латгальские викинг-металлисты Varang Nord вернулись из недавнего гастрольного тура по Европе и представили в мае слушателям новую композицию - Stuojīs! ("Восстань!"). Теперь пришла очередь и эпичного видеоклипа!

Клип был снят в Лиелвардском деревянном замке, который является современной реконструкцией места жительства ливского правителя 11-12 веков. Сцены сражений, а также образ древних прибалтов музыкантам помог воссоздать клуб реконструкции Exercitus Rigensis.

Новый клип Varang Nord отражает историю и культуры не только северной Европы, но и нашей родной Латвии. Не случайно главный герой клипа несет флаг Латвии, а после встает на его защиту.

Галерея: Varang Nord

Композиция Stuojīs! войдет в грядущий альбом Pārķiuņa uomurs, в котором группа расскажет слушателям не только о традиционных для себя темах, таких как древние сражения и войны, но и о том, какие условия и верования стоят за людьми, которые в этих битвах участвуют.

Наиболее примечательным отличием этого альбома является то, что все песни целиком и полностью записаны на латгальском языке.

А еще ребята наделали шуму в родной Латгалии и отправились представлять Латвию на крупнейший метал-фестиваль в Европе Wacken Open Air. Русский TVNET обязательно проследит и расскажет о том, как у них там шли дела.

Видео: Varang Nord - Stuojīs!

Космическое событие в Даугавгриве

С 26 по 28 июля в Даугавгривской крепости прошел настоящий праздник, ритуал свободы и мысли - фестиваль Komēta.

Это уникальный фестиваль под открытым небом - своего рода социальный и культурный эксперимент, который предлагает практиковать свободу ума, слушая лекции, участвуя в мастерских, наблюдая перформансы современного искусства, танцуя и наслаждаясь музыкой со всего мира.

Примечательно, что на фестивале не использовался одноразовый пластик, а все отходы сортировались.

Komēta - это полностью некоммерческое мероприятие, которое не заточено под получение прибыли и все заработанные средства организаторы отправили на развитие Даугавгривской крепости. Как мило, не правда ли?

В программу были диджеи, музыканты, активисты, преподаватели, артисты цирка и творческие объединения со всего мира.

Впервые фестиваль заявил о себе в 2016 году, когда родились мечты объединить музыку, искусство и природу.

Галерея: Фестиваль Komēta в Даугавгривской крепости

"Великий и ужасный" Хаски попрощался в новом видео

Один из самых заметных русскоязычных хип-хоп исполнителей современности - Хаски (наст.имя Дмитрий Кузнецов) выпустил новую короткометражку "Люцифер". В ней, как и ранее, Дмитрий поднимает вопрос о проблемах существования современного человека.

И наконец-то артист объяснил, почему он "повесился" в центре Москвы.

Галерея: Концерт Хаски в Риге

Позитив на Positivus

Шумно, весело и с нарушениями закона (а как же без этого) в Салацгриве прогремел вот уже 13-й фестиваль Positivus. Главными звездами стали The 1975, Disclosure, Cut Copy, Royal Blood, Superorganism, Ewert and the Two Dragons и, конечно, Иван Дорн.

Организатор фестиваля Гирт Майорс сообщил, что в этом году Positivus посетили более 15 000 человек.