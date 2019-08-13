Вт, 13.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Фото: Хосам Абу Мери и Линда Круминя поженились
Горько!

ФОТО: instagram/hosamabumeri

В субботу, 10 августа, гастроэнтеролог, бывший депутат Сейма Латвии Хосам Абу Мери и его любимая женщина - телеведущая Линда Круминя - стали мужем и женой, сообщает Privātā Dzīve. 

Они обменялись кольцами в парке усадьбы Малпилс - в месте, которое экс-политик считает одним из самых красивых и романтичных в Латвии.

Абу Мери рассказал изданию, что на свадебной церемонии присутствовали 50 человек - ближайшие члены семьи и друзья.

Кроме того, сообщается, что Линда Круминя взяла фамилию мужа и теперь будет именоваться Линдой Абу Мери (когда-то мы это имя уже слышали, правда?).

Напомним, романтическая связь между Хосамом Абу Мери и Линдой Круминей возникла в конце 2017 года. Это третий брак для Хосама и первый для его избранницы.

Что ж, поздравляем!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️

A post shared by Hosam Abu Meri (@hosamabumeri) on

 Галерея: Презентация книги "Хосам Абу Мери - ливиец. В сердце - латыш"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ