Фото: Хосам Абу Мери и Линда Круминя поженились

Они обменялись кольцами в парке усадьбы Малпилс - в месте, которое экс-политик считает одним из самых красивых и романтичных в Латвии.

Абу Мери рассказал изданию, что на свадебной церемонии присутствовали 50 человек - ближайшие члены семьи и друзья.

Кроме того, сообщается, что Линда Круминя взяла фамилию мужа и теперь будет именоваться Линдой Абу Мери (когда-то мы это имя уже слышали, правда?).

Напомним, романтическая связь между Хосамом Абу Мери и Линдой Круминей возникла в конце 2017 года. Это третий брак для Хосама и первый для его избранницы.