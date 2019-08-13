Фото: Хосам Абу Мери и Линда Круминя поженились
В субботу, 10 августа, гастроэнтеролог, бывший депутат Сейма Латвии Хосам Абу Мери и его любимая женщина - телеведущая Линда Круминя - стали мужем и женой, сообщает Privātā Dzīve.
Они обменялись кольцами в парке усадьбы Малпилс - в месте, которое экс-политик считает одним из самых красивых и романтичных в Латвии.
Абу Мери рассказал изданию, что на свадебной церемонии присутствовали 50 человек - ближайшие члены семьи и друзья.
Кроме того, сообщается, что Линда Круминя взяла фамилию мужа и теперь будет именоваться Линдой Абу Мери (когда-то мы это имя уже слышали, правда?).
Напомним, романтическая связь между Хосамом Абу Мери и Линдой Круминей возникла в конце 2017 года. Это третий брак для Хосама и первый для его избранницы.
Что ж, поздравляем!
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