Солист The Prodigy оставил после смерти долги на миллионы фунтов

Строительство поместья в Данмоу (Эссекс) обошлось артисту в 11,6 млн фунтов стерлингов. Но постепенно у артиста начали появляться долги.

В итоге его состояние сократилось до 4,3 млн фунтов после того, как его дела были полностью урегулированы.

За несколько дней до смерти обеспокоенный Кит выставил на продажу свой особняк стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов за несколько дней до его смерти.

Кроме того, его паб De Bohun Inns Limited также имел долги более 500 000 фунтов стерлингов.

Тем не менее, Кит заработал около 1,5 миллионов фунтов стерлингов от The Prodigy за последние два года. Но масштабы нагрузки на его финансы обнажены в цифрах из Управления по делам о наследстве.

В интервью FHM в 2015 году Кит признался: "Я ни на что не коплю. Я все обналичиваю сейчас".

Напомним, Кит был найден мертвым дома другом 4 марта. В токсикологических отчетах выяснилось, что у Кейта был кокаин, алкоголь и кодеин в его организме. Отмечалось, что причиной самоубийства мог быть развод с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.