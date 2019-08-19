У Шатунова конфликт с Разиным. Певец разъяснил ситуацию с запретом песен

Российский исполнитель Юрий Шатунов не отказывался от исполнения песен группы "Ласковый май". Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на его представителя Аркадия Кудряшова.
На данный момент Юрий Шатунов не хочет комментировать конфликт, который возник с продюсером Андреем Разиным.
Артист ответил журналистам, что у него просто нету слов, чтобы прокомментировать якобы запрет на исполнение. Песни "Белые розы" и "Седая ночь" - это его визитная карточка, и они были выбраны народом.
Аркадий Кудряшов заявил журналистам, что это Разин как правообладатель запретил Шатунову исполнять песни "Ласкового мая". Продюсер не назвал причины.
"Он разместил пост ни с того ни с сего. Я спал, меня разбудили звонки журналистов. Я включил компьютер, прочитал и не поверил глазам. Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?", — сказал он.