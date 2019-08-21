Богомолов впервые прокомментировал драку с Виторганом, а тот ему резко ответил

Журналист провел с Богомоловым длинную беседу. В основном она касалась театральных вопросов, но в процессе беседы Богомолов выдал комментарий о драке с Виторганом.

"Как показали последние полгода, к моему лицу руками прикасались. Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному... Мне искренне понятна его боль (Максима Виторгана — прим.ред.), и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь", — цитирует режиссера ТАСС.

Режиссер указал, что на вопросы о личной жизни он хотел бы не отвечать.

"Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду", - цитирует его издание.

Богомолов объяснил, для чего он использует соцсети.

"Сеть – один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда – кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид", - пояснил он.

Ксения Собчак на своей Instagram-странице также пустилась в рассуждения о том, что публикуют люди в соцсетях.

(орфография и пунктуация сохранены)

"И если с этой точки зрения рассматривать "веселые картинки", то вот сразу видно — кто просит прокомментировать свои ноги, и значит, сильно озабочен своей фигурой), кто-то хочет показаться умным, и пишет из***истый список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью, кто-то боится старости. За каждым фото — месседж", - отметила журналистка.

В комментариях Ксении ответил бывший супруг,отреагировав на интервью Богомолова для ТАСС.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?", — написал он.

Напомним, сейчас в СМИ активно обсуждается возможная свадьба Собчак и Богомолова. Есть подозрения, что Ксения Анатольевна беременна.