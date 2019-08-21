Богомолов впервые прокомментировал драку с Виторганом, а тот ему резко ответил

Российский режиссер и новый избранник журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов дал интервью информационному агентству ТАСС, в котором прокомментировал драку с ее бывшим мужем Максимом Виторганом. Но экс-супруг не стал молчать и резко ответил на Instagram-странице бывшей жены.
Журналист провел с Богомоловым длинную беседу. В основном она касалась театральных вопросов, но в процессе беседы Богомолов выдал комментарий о драке с Виторганом.
"Как показали последние полгода, к моему лицу руками прикасались. Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному... Мне искренне понятна его боль (Максима Виторгана — прим.ред.), и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь", — цитирует режиссера ТАСС.
"Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду", - цитирует его издание.
Богомолов объяснил, для чего он использует соцсети.
"Сеть – один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда – кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид", - пояснил он.
Ксения Собчак на своей Instagram-странице также пустилась в рассуждения о том, что публикуют люди в соцсетях.
(орфография и пунктуация сохранены)
"И если с этой точки зрения рассматривать "веселые картинки", то вот сразу видно — кто просит прокомментировать свои ноги, и значит, сильно озабочен своей фигурой), кто-то хочет показаться умным, и пишет из***истый список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью, кто-то боится старости. За каждым фото — месседж", - отметила журналистка.
В комментариях Ксении ответил бывший супруг,отреагировав на интервью Богомолова для ТАСС.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?", — написал он.
Напомним, сейчас в СМИ активно обсуждается возможная свадьба Собчак и Богомолова. Есть подозрения, что Ксения Анатольевна беременна.
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В журнале sncmagazine ,я как-то придумала потрясающий ,на мой взгляд, проект . Разбор инстаграма светских персонажей с психологом. Все,конечно,брать не стали (светский свет у нас ваще не самоироничен) ,но мои подозрения были подтверждены - большинство «светских» знакомых,если их инста связан не с работой а с досугом, выставляют то,чем хотят похвастаться,но на самом деле то,чего у них нет. И если с этой точки зрения рассматривать «веселые картинки» ,то вот сразу видно- кто просит прокомментировать свои ноги,и значит ,сильно озабочен своей фигурой),кто-то хочет показаться умным,и пишет изьебистый список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью,кто-то боится старости. За каждым фото -месседж. Но совсем не тот,который на фото. Смотрите ЗА фото. Взять хотя бы этот видео. Его бы еще и надписать : «Парус.Яхта. В этом мире только мы одни» . На самом деле : я давно уже не на яхте а пашу. Яхта не моя-то есть Бобик в гостях у Барбоса демонстрирует благосостоятельность , ноги сняты так,чтоб казаться длиннее, романтичной девушкой меня тоже особо не назовешь-но тут я очень стараюсь изобразить таковую))) Слабо посмотреть вот так на свои фотки?😉 попробуйте. И знайте ,что другие это все видят тоже 😉