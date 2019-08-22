"До Ди Каприо дозвонились": Актер призывает обратить внимание на пожары в Амазонии - горят "легкие" планеты

Сейчас в соцсетях запущен флешмоб #PrayforAmazonia (#МолисьЗаАмазонию). Люди массово призывают тушить пожары, а местные жители стараются привлечь внимание властей. Конечно, американский актер Леонардо Ди Каприо не смог проигнорировать эту новость и присоединился к акции.
Актер шокирован тем, что пресса практически не пишет об этой катастрофе.
"Страшно даже подумать, что лес в Амазонии - самый большой дождевой лес на планете, который производит 20% кислорода Земли, являясь "легкими" мира, находится в огне. Он горит в течение последних 16 дней. СМИ об этом не писали вообще! Почему?", - написал актер на своей странице в Instagram.
#Regram #RG @IamNickRose: Terrifying to think that the Amazon is the largest rain forest on the planet, creating 20% of the earth’s oxygen, basically the lungs of the world, has been on fire and burning for the last 16 days running, with literally NO media coverage whatsoever! Why?
Согласно данным агенства BBC, вот уже 16 дней горит бразильский дождевой лес в Амазонии. Это крупнейший лес планеты!
Бразильский государственный космический центр зарегистрировал более 70 тыс. очагов, а с четверга прошедшей недели спутники обнаружили еще 9507 новых пожаров. Причиной агенство называет деятельность человека, в именно - вырубка леса.
Внимание! Это на 83% больше, чем в прошлом году!
Жители близлежащих городов страдают от смога и пишут сообщения Twitter, а 20 августа были эвакуированы тысячи жителей острова Гран-Канария.
Humans be like— M A Z (@ch1minssi) 21 августа 2019 г.
“Felt cute, might destroy the planet later”#PrayForAmazonia #ARMYHelpThePlanet pic.twitter.com/3AkkShAN4s
Напомним, Леонардо Ди Каприо известен как активный защитник окружающей среды. Часто он свои многомиллионные гонорары жертвует на развитие глобальных экологических проектов для спасения нашей планеты. До этого он отреагировал на пожары в Сибири.