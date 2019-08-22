"До Ди Каприо дозвонились": Актер призывает обратить внимание на пожары в Амазонии - горят "легкие" планеты

"Страшно даже подумать, что лес в Амазонии - самый большой дождевой лес на планете, который производит 20% кислорода Земли, являясь "легкими" мира, находится в огне. Он горит в течение последних 16 дней. СМИ об этом не писали вообще! Почему?", - написал актер на своей странице в Instagram.