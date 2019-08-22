Чт, 22.08.2019
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  • "До Ди Каприо дозвонились": Актер призывает обратить внимание на пожары в Амазонии - горят "легкие" планеты

"До Ди Каприо дозвонились": Актер призывает обратить внимание на пожары в Амазонии - горят "легкие" планеты

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ФОТО: https://www.instagram.com/leonardodicaprio/twitter/@ch1minssi/AFP/Scanpix/коллаж Русский TVNET

Сейчас в соцсетях запущен флешмоб #PrayforAmazonia (#МолисьЗаАмазонию). Люди массово призывают тушить пожары, а местные жители стараются привлечь внимание властей. Конечно, американский актер Леонардо Ди Каприо не смог проигнорировать эту новость и присоединился к акции. 

Актер шокирован тем, что пресса практически не пишет об этой катастрофе. 

"Страшно даже подумать, что лес в Амазонии - самый большой дождевой лес на планете, который производит 20% кислорода Земли, являясь "легкими" мира, находится в огне. Он горит в течение последних 16 дней. СМИ об этом не писали вообще! Почему?", - написал актер на своей странице в Instagram. 

Согласно данным агенства BBC, вот уже 16 дней горит бразильский дождевой лес в Амазонии. Это крупнейший лес планеты! 

Бразильский государственный космический центр зарегистрировал более 70 тыс. очагов, а с четверга прошедшей недели спутники обнаружили еще 9507 новых пожаров. Причиной агенство называет деятельность человека, в именно - вырубка леса.

Внимание! Это на 83% больше, чем в прошлом году! 

Жители близлежащих городов страдают от смога и пишут сообщения Twitter, а 20 августа были эвакуированы тысячи жителей острова Гран-Канария.

Напомним, Леонардо Ди Каприо известен как активный защитник окружающей среды. Часто он свои многомиллионные гонорары жертвует на развитие глобальных экологических проектов для спасения нашей планеты. До этого он отреагировал на пожары в Сибири.  

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