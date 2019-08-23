Пт, 23.08.2019
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Кристина Си отозвала иск против лейбла Тимати

Кристина Саркисян (Кристина Си)

ФОТО: скриншот видео

Российская исполнительница Kristina Si (Кристина Саркисян) отказалась от иска к музыкальному лейблу Black Star. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение Басманного суда Москвы.

Иск был подан в апреле 2019 года. Кристина требовала запретить леблу Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) использовать ее псевдоним. Она также пыталась вернуть права на свои композиции. 

Причина по которой Кристина отозвала иск неизвестны. 

"Поскольку оснований для удовлетворения иска нет, Кристина только что отказалась в суде от своих требований. Мы приветствуем такое решение… Расставаться нужно достойно", - цитирует адвоката Тимати Сергея Жорина агенство ТАСС.

Напомним, Саркисян была в составе лейбла с 2013 по 2018 год. Компания выпустила ее дебютный альбом "Светом во сне" и несколько синглов. Но после головокружительного успеха она решила покинуть лейбл, но руководство компании объявило, что по условиям контракта оставляет за собой права на сценическое имя Кристина Si и ее песни. 

Когда в марте 2019 года Саркисян попыталась выпустить новую сольную композицию под прежним именем, его заблокировал Black Star, а затем удалил со своего YouTube-канала все старые клипы певицы. Саркисян пришлось выпускать новые песни под псевдонимом Krissy.

Напомним, еще один артист лейьла Black Star пытается вернуть права на свое имя и песни - L`one.

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