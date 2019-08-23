Кристина Си отозвала иск против лейбла Тимати

Иск был подан в апреле 2019 года. Кристина требовала запретить леблу Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) использовать ее псевдоним. Она также пыталась вернуть права на свои композиции.

"Поскольку оснований для удовлетворения иска нет, Кристина только что отказалась в суде от своих требований. Мы приветствуем такое решение… Расставаться нужно достойно", - цитирует адвоката Тимати Сергея Жорина агенство ТАСС.

Напомним, Саркисян была в составе лейбла с 2013 по 2018 год. Компания выпустила ее дебютный альбом "Светом во сне" и несколько синглов. Но после головокружительного успеха она решила покинуть лейбл, но руководство компании объявило, что по условиям контракта оставляет за собой права на сценическое имя Кристина Si и ее песни.