Смертельное избиение в Краславе: известны новые детали о погибшем

В больнице указали, что 20 июля в 2.45 пациент был в сознании, мог анализировать происходящее, правильно отвечал на вопросы. Мужчину осмотрел травматолог, который оценил состояние пациента как удовлетворительное.

Учитывая, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, его осмотрел и дежурный невролог.

Как подчеркнули в больнице, во время осмотра невролога не были констатированы признаки какого-либо острого неотложного состояния.

В свою очередь, учитывая тот факт, что пациент поступил в больницу в 2.45 и концентрация алкоголя в его крови составила 1,93 промилле, было решено положить его в наркологическое отделение, оставив в стационаре под присмотром нарколога.

После приступа судороги состояние пациента было оценено как стабильное, поскольку приступ был результатом алкогольного отравления. По словам медиков, пострадавший вел себя адекватно, к нему была применена седация, приступов у пациента больше не было.

Однако во время наблюдения пациента его состояние стало меняться, мужчину нельзя было разбудить после седации, он плохо реагировал на осмотр - конкретно на болевые раздражения.

Дежурный нарколог решил провести компьютерную томографию мозга, в результате которой была выявлена эпидуральная гематома. Пострадавший был переведен в Отделение нейрохирургии, где ему 20 июля была сделана операция - эвакуация гематомы.

В период с 20 по 24 июля состояние пациента было тяжелым, но стабильным, была обеспечена соответствующая терапия. Несмотря на это, 24 июля у пострадавшего произошла дислокация мозга, в результате чего он умер.

В больнице добавили, что во время процесса лечения и ухода пациент постоянно находился под наблюдением врачей, начиная с момента, как он попал в Приемное отделение, заканчивая моментом смерти.

"Время развития гематомы сложно или даже невозможно установить. На ее развитие могли повлиять многие факторы - от алкогольной интоксикации до постравматических изменений от ранее полученной травмы, артериальной гипертензии и так далее", - заявили в больнице.

В свою очередь глава правления больницы Семенов указал, что при анализе полученных объяснений и описание упомянутого случая он констатировал, что лечащий персонал действовал правильно и в соответствии со всеми правилами.