"Необходимо искать решения для стимулирования потребления местных продуктов с помощью маркетинговых инструментов. Торговцы не заинтересованы в том, чтобы товар лежал на полке и пылился, им нужно, чтобы его покупали, как только он попадает на полку магазина. Если бы покупалось больше латвийских товаров, то и торговец был бы заинтересован покупать больше", - уверена эксперт.

Она также подчеркнула, что необходимо стремиться к пропорциональности.

"Торговцы все больше думают о различных требованиях, о благополучии животных, сообщают, что больше не будут продавать яйца, полученные от кур в клетках, но не думают о местных компаниях.

Торговца интересует, как себя чувствуют куры, снесшие яйца, а не то, что чувствует сотрудник, работающий в латвийской компании.

Это не главный приоритет маркетологов. Торговцы не приходят с "плакатами" о том, что мы за латвийские компании и людей, которые в них работают. Это дилемма, потому что ритейлер должен думать и о среде, в которой он работает, и о том, как экономика может процветать и развиваться", - отмечает Гулбе.

С другой стороны, то, что продукция латвийских компаний в магазинах других стран дешевле, чем в Латвии, это нормально, сказала Гулбе, добавив, что так же обстоит дело и в других частях мира.

"Популярные и ценные для нас бренды, такие как хлеб Lāči, сырочки Kārums, шоколад Laima, в соседних Литве и Эстонии не так важны, у них есть свои ценные бренды. За такие деньги на этих рынках невозможно продавать продукцию латвийских брендов, потому что это слишком дорого, а литовцы и эстонцы покупают столь дорогую продукцию только своих марок. Они покупают шоколад Kalev. Производителю выгодно производить много, потому что тогда стоимость одной единицы будет дешевле. Поэтому предприятию экономически выгодно производить много и продавать соседям тоже дешевле", - убеждена Ингуна Гулбе.

"Мы все страдаем от того, что у нас нет хорошей бизнес-среды, не было желания, чтобы крупные торговые сети приходили на латвийский рынок и создавали конкуренцию.

Это означает, что правительство должно прийти и пригласить сюда крупных инвесторов и создать соответствующую среду.

Бизнес-среда у нас неблагоприятна не только для торговых сетей, но и для бизнеса в целом. Проблемой является и низкий уровень доходов населения - торговцам сложно балансировать между покупателями, где у одного доход 10 000 евро, а у другого 800 евро. Ритейлеру приходится балансировать, чтобы удержать обоих этих покупателей", - пояснила Гулбе.

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