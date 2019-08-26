Книга с темной историей: хирурги до сих пор пользуются анатомическим атласом нацистов

Созданный нацистами анатомический атлас известен во всем мире. Хирурги признают, что именно этот атлас является самым точным и самым подробным. Однако каждый раз открывая эту книгу, врач должен решить тяжелый этический вопрос: могут ли созданный нацистами атлас использовать медики? Поиском ответа на этот вопрос занялась медиакорпорация BBC.

Автор атласа Эдуард Пернкопф был профессором анатомии и по совместительству нацистом. В свое время он занимал должность ректора Венского университета. Его четыре помощника-иллюстратора - Эрих Лепиер, Людвиг Шротт, Карл Эндтрессер и Франц Батке - также были нацистами.

Известно, что росту карьеры Пернкопфа очень помогло членство в Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.

Когда Пернкопф стал деканом Медицинского факультета Венского университета, он уволил со своего отделения всех работающих там евреев, в том числе и трех лауреатов Нобелевской премии.

В 1939 году в Германии был принят закон, согласно которому трупы всех заключенных и осужденных нужно было немедленно доставить в анатомикум для проведения исследований и обучения студентов.

В анатомикум, где работали авторы атласа, везли трупы жертв нацистского режима.

В книге можно найти около 800 иллюстраций. Отмечается, что по крайней мере на половине изображений запечатлены настоящие тела людей, которые умерли из-за нацистского режима.

В их числе - геи, лесбиянки, цыгане, политические диссиденты и евреи.

Кожа, мускулы, связки, нервы, органы и кости изображены в книге очень детализировано и правдоподобно. Единственное, что отличает иллюстрации от настоящего человеческого тела - яркие цвета. Более насыщенные оттенки были использованы для того, чтобы читателю было проще ориентироваться.

Первый том атласа был опубликован в 1937 году, а второй - 1941. Работу над книгой прервала война, поскольку трое из четырех иллюстраторов уехали на фронт. Третий и четвертый тома атласа были изданы после войны. В свою очередь в наше время этот атлас уже не выпускается.

Старые тома еще можно найти в различных архивах и антикварных магазинах. Однако их цена сильно отличается. Она может составлять от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов за книгу.

Несмотря на это, многие врачи и специалисты готовы платить огромные деньги за этот атлас, редко кто может позволить себе держать эту книгу у себя на столе дома или в клинике, поскольку иллюстрации книги отображают вскрытые и разобранные по кускам тела жертв нацистов.

Хирург Вашингтонского университета Сьюзан Маккиннон рассказала BBC, что ее, конечно, смущает история атласа, однаку отказ от этой книги противоречит врачебной этике, поскольку от нее зависит исход операции.

Переживший Холокост профессор медицины Джозеф Полак подчеркнул, что книга сама по себе представляет серьезную дилемму: ее создание было связано с настоящим злом, однако атлас также спас жизни многих людей.

Книга была переведена на пять языков. В ее предисловии говорится о чрезвычайно реалистичных и ярких иллюстрациях, их называют произведениями искусства. Однако нигде не указано, как именно создавались эти иллюстрации.

Лишь в 90-х годах ученые и студенты медицинских ВУЗов стали задавать вопросы в связи с изображенными в книге человеческими телами. В 1994 году атлас перестали издавать.

Журнал Neurosurgery провел опрос и выяснил, что 59% хирургов и специалистов по перефирийной нервной системе знают о существовании атласа, в свою очередь 13% респондентов продолжают использовать его во время работы.

"Когда я узнала о темной истории атласа, я стала прятать его в сейфе", - призналась Сьюзан Маккиннон.

В прошлом году специалист по медицинской этике Джозеф Полак и медицинский историк, психиатр Майкл Гродин ответили на вопрос об этичности книги. Они считают, что атлас можно использовать, если это необходимо для спасения жизни человека. По мнению экспертов, использующие эту книгу врачи должны знать историю ее создания. Таким образом и врачи, и пациенты могут почтить память жертв нацистского режима.

В конце войны автора книги Пернкопфа уволили из университета и арестовали. На протяжении трех лет он находился в лагере для военнопленных, однако против него не были выдвинуты обвинения. После освобождения он вернулся в Венский университет и продолжил работу над третьим томом атласа, который был издан в 1952 году.