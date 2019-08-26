Балтийский путь Домой

Вполне естественно, что короткий дикторский комментарий к видеохронике Балтийского Пути был не только адекватным, но и прочувствованным. Да и было бы странно, случись оно иначе: о печально известном пакте к тому времени опубликовали уже столько, что даже самые ленивые удосужились что-то прочесть.

В тот вечер у меня были гости. Поначалу все шло, как обычно: накрытый стол, обсуждение последних событий и наблюдаемых попутно теленовостей. И вдруг все разом смолкли, уставившись в экран. Видеосюжет кончился, а пауза все длилась. И только когда диктор успела разделаться еще с парой-тройкой очередных новостей, мой добрый приятель рискнул нарушить тишину короткой фразой:

- У нас, конечно, такое едва ли возможно...

А остальные гости продолжали молчать. Ничего не ответил и я. И даже не оттого, что в горле стоял комок, а глаза давно были мокрыми (что, кажется, заметили все, но никто не осмелился прокомментировать) - скорее, от вдруг пришедшего ясного осознания, что это самое "у нас" у моего приятеля совсем иное, чем у меня.

И что мое "у нас" как раз несколько минут назад все мы увидели по телевизору.

Неважно ведь, из Риги я родом, из Львова, из Гродно или из Кишинева - все та же Восточная Европа! Ее фрагменты, ее пограничные территории, ее куски, выдранные из родного историко-культурного - и даже бытового - контекста. И "отошедшие" (согласно восхитительной терминологии имперских, советских и новейших российских учебников) Северной Евразии.

Должен ли я вот здесь и сейчас, окруженный сочувствующими восточноевропейским освободительным движениям россиянами, акцентировать разницу между нами? Конечно нет.

Должен ли, однако, задуматься, не пора ли и мне домой, в Восточную Европу? Конечно да.

Ровно через год я стал жителем столицы Латвии.

Да простится мне несколько корявая метафора, но именно Балтийский Путь указал мне выход из того тупика, в который, было, я угодил. Впрочем, не только я, но и множество других людей со схожим бэкграундом. Выросшим на "присоединенных" территориях в этнически нерусских или смешанных, но русскоязычных семьях, нам с детства внушалась довольно сомнительная идея, что наши столицы суть метрополии нашего родного языка. Живя в государстве с закрытыми границами и не имея наглядного материала для сравнения, мы склонны были верить этой чепухе. Стремились поехать учиться в тогдашнюю (либо прежнюю) имперскую столицу, и там интегрироваться. На практике же сплошь и рядом оказывалось, что общий родной далеко не всегда гарантировал "общий язык" в более широком смысле.