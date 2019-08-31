5 самых бедных знаков Зодиака: кому не везет с деньгами, а главное - почему?

Думаете всему виной финансовая безграмотность? А может быть, все дело в отсутствии хороших связей? Жизнь показывает, что это не так. Просто финансовая удача, как и многое другое в нашей жизни, зависит от знака Зодиака, под которым родился человек. Это легко проверить, взглянув на своих знакомых и друзей. Готовы? Тогда давайте узнаем, представителе каких знаков Зодиака астрологи считают самыми бедными.

5. Стрелец

Нельзя сказать, что Стрелец не умеет зарабатывать или его повсюду сопровождают неудачи. Скорее, дело в его инфантильном отношении к результатам своего труда и заработанным средствам.

Стрелец не считает деньги, да к тому же постоянно тратит их на собственные прихоти, одалживает друзьям и даже не помнит, кому и сколько одолжил.

А еще это азартный человек, который может легко проиграть в казино или на тотализаторе кругленькую сумму.

Но что самое интересное, Стрелец совершенно не расстраиваетсяпо поводу отсутствия денег.

Он точно знает, что всегда найдет возможность заработать столько, сколько ему необходимо. А постоянные кредиты и отсутствие средств в данный момент - мелкие неприятности, о которых не стоит переживать.

4. Рыбы

Рыбы испытывают постоянные трудности с финансами.

Мечтательные и постоянно витающие в облаках представители данного знака не приспособлены к тяжелому физическому труду.

А заработать деньги своими талантами и, бесспорно, развитым умом Рыбам мешает природная скромность и неуверенность в себе.

Эти люди упускают сотни возможностей устроиться на приличную работу только потому, что считают себя недостойными этого места и боятся "не потянуть".

Есть и еще одна особенность, которая мешает подопечным Нептуна чувствовать себя финансово независимыми. Личности данного знака совершенно не умеют копить деньги. Любую понравившуюся безделушку они готовы купить, не задумываясь о том, зачем им такая вещь и будет ли от нее польза. Более того, Рыбы нередко берут кредиты на покупку ненужных вещей и долгие годы расплачиваются за то, чем давно не пользуются.

3. Весы

Весы обладают невероятным чувством прекрасного. Это настоящие эстеты, которые получают удовольствие от красоты окружающего мира и его удивительного многообразия. Очевидно, что таким людям чужд материальный мир с его стрессами, конкуренцией и работой на износ.

Подопечные Венеры не готовы посвятить свою жизнь борьбе за материальные ценности, а потому учатся рационально тратить то, что зарабатывают, не напрягаясь.

На самом деле, не имея больших богатств, Весы могут назвать себя счастливыми людьми, ведь они занимаются тем, что им действительно нравится.

"Художник всегда должен быть голодным" - этот девиз как нельзя лучше характеризует представителей данного знака, которые счастливы тем, что создают шедевры искусства, а не тем, что в их карманах появилось на парочку тысяч больше.

2. Рак

Раку трудно тягаться с людьми напористыми, хитрыми и вероломными. Кодекс чести этого человека не позволяет ему обманывать окружающих и наживаться за их счет. Нет в этих людях и той беспардонности, которая позволяет другим всегда забирать себе самое лучшее. Наконец,

представители данного знака не обладают волевым характером, благодаря которому могли бы занять управленческую должность и проявить себя как грамотные стратеги.

Очевидно, что по своим качествам Раки во многом проигрывают конкурентам в борьбе за место под Солнцем. Но что еще печальнее, у этих людей нередко развиваются пагубные пристрастия вроде наркомании или игромании. В этом случае все имеющиеся средства Рак начинает тратить на свою губительную привычку, в итоге вгоняя в долги не только себя, но и своих близких.

1. Водолей

Водолей не живет по законам общества, а значит - финансовая состоятельность не является превалирующей в списке его приоритетов. Этот человек склонен к изобретательству и конструированию. К тому же он постоянно задумывается над тем, что ждет человечество в будущем, и стремится сделать жизнь окружающих лучше. Неудивительно, что, являясь натурой увлеченной, Водолей вкладывает все имеющиеся средства в свои разработки или проекты.

Водолей - не материалист, а потому для жизни ему не нужно много денег. Этим пользуются ушлые мошенники, которые заманивают таких личностей во всевозможные секты.