5 самых бедных знаков Зодиака: кому не везет с деньгами, а главное - почему?
Одни люди зарабатывают деньги легко, совершенно не напрягаясь для того, чтобы их карманы постоянно были набиты хрустящими банкнотами. А другие трудятся днями и ночами, выбиваются из сил и при этом продолжают считать копейки. Почему?
Думаете всему виной финансовая безграмотность? А может быть, все дело в отсутствии хороших связей? Жизнь показывает, что это не так. Просто финансовая удача, как и многое другое в нашей жизни, зависит от знака Зодиака, под которым родился человек. Это легко проверить, взглянув на своих знакомых и друзей. Готовы? Тогда давайте узнаем, представителе каких знаков Зодиака астрологи считают самыми бедными.
5. Стрелец
Нельзя сказать, что Стрелец не умеет зарабатывать или его повсюду сопровождают неудачи. Скорее, дело в его инфантильном отношении к результатам своего труда и заработанным средствам.
Стрелец не считает деньги, да к тому же постоянно тратит их на собственные прихоти, одалживает друзьям и даже не помнит, кому и сколько одолжил.
А еще это азартный человек, который может легко проиграть в казино или на тотализаторе кругленькую сумму.
Но что самое интересное, Стрелец совершенно не расстраиваетсяпо поводу отсутствия денег.
- Он точно знает, что всегда найдет возможность заработать столько, сколько ему необходимо. А постоянные кредиты и отсутствие средств в данный момент - мелкие неприятности, о которых не стоит переживать.
4. Рыбы
Рыбы испытывают постоянные трудности с финансами.
Мечтательные и постоянно витающие в облаках представители данного знака не приспособлены к тяжелому физическому труду.
А заработать деньги своими талантами и, бесспорно, развитым умом Рыбам мешает природная скромность и неуверенность в себе.
Эти люди упускают сотни возможностей устроиться на приличную работу только потому, что считают себя недостойными этого места и боятся "не потянуть".
Есть и еще одна особенность, которая мешает подопечным Нептуна чувствовать себя финансово независимыми. Личности данного знака совершенно не умеют копить деньги. Любую понравившуюся безделушку они готовы купить, не задумываясь о том, зачем им такая вещь и будет ли от нее польза. Более того, Рыбы нередко берут кредиты на покупку ненужных вещей и долгие годы расплачиваются за то, чем давно не пользуются.
3. Весы
Весы обладают невероятным чувством прекрасного. Это настоящие эстеты, которые получают удовольствие от красоты окружающего мира и его удивительного многообразия. Очевидно, что таким людям чужд материальный мир с его стрессами, конкуренцией и работой на износ.
Подопечные Венеры не готовы посвятить свою жизнь борьбе за материальные ценности, а потому учатся рационально тратить то, что зарабатывают, не напрягаясь.
На самом деле, не имея больших богатств, Весы могут назвать себя счастливыми людьми, ведь они занимаются тем, что им действительно нравится.
- "Художник всегда должен быть голодным" - этот девиз как нельзя лучше характеризует представителей данного знака, которые счастливы тем, что создают шедевры искусства, а не тем, что в их карманах появилось на парочку тысяч больше.
2. Рак
Раку трудно тягаться с людьми напористыми, хитрыми и вероломными. Кодекс чести этого человека не позволяет ему обманывать окружающих и наживаться за их счет. Нет в этих людях и той беспардонности, которая позволяет другим всегда забирать себе самое лучшее. Наконец,
представители данного знака не обладают волевым характером, благодаря которому могли бы занять управленческую должность и проявить себя как грамотные стратеги.
Очевидно, что по своим качествам Раки во многом проигрывают конкурентам в борьбе за место под Солнцем. Но что еще печальнее, у этих людей нередко развиваются пагубные пристрастия вроде наркомании или игромании. В этом случае все имеющиеся средства Рак начинает тратить на свою губительную привычку, в итоге вгоняя в долги не только себя, но и своих близких.
1. Водолей
Водолей не живет по законам общества, а значит - финансовая состоятельность не является превалирующей в списке его приоритетов. Этот человек склонен к изобретательству и конструированию. К тому же он постоянно задумывается над тем, что ждет человечество в будущем, и стремится сделать жизнь окружающих лучше. Неудивительно, что, являясь натурой увлеченной, Водолей вкладывает все имеющиеся средства в свои разработки или проекты.
Водолей - не материалист, а потому для жизни ему не нужно много денег. Этим пользуются ушлые мошенники, которые заманивают таких личностей во всевозможные секты.
Попасть под чужое влияние подопечному Урана ничего не стоит, а загоревшись идеей, Водолей готов отдать все свои сбережения, да еще и занять у родственников ради общего дела. Стоит ли удивляться, что Водолеи считаются самыми бедными среди всех представителей зодиакального круга?..