Валерия и Иосиф Пригожин ответили Наргиз

Российская исполнительница Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой за бестактную оговорку. Об этом пишет РИА "Новости".
Валерия отметила, что уже изначально не приняла сказанное на свой счет. Ведь у всех бывают оговорки.
"Вообще никаких проблем не вижу. Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать, уверена, Ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку", - цитирует певицу агенство.
Кроме того, Иосиф Пригожин отметил смелость Наргиз.
"Она сама, наверное, поняла неосторожность или склейки, или фразы какой-то. Я бы еще мог понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую, конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла", - пояснил он.
Продюсер также подчеркнул, что Валерия показывает пример, как надо выглядеть.
Напомним, в августе Максим Фадеев и лейбл MALFA неожиданно расторгли контракт с Наргиз Закировой. Это стало неожиданностью и сорвало концертный тур певицы. Ей также запрещено исполнять песни Фадеева. Кроме того, в интервью Ирине Шихман певица раскрыла, какую роль на лейбле занимает Серябкина.