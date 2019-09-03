Вт, 3.09.2019
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Валерия и Иосиф Пригожин ответили Наргиз

Валерия и Иосиф Пригожин

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российская исполнительница Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой за бестактную оговорку. Об этом пишет РИА "Новости".

Валерия отметила, что уже изначально не приняла сказанное на свой счет. Ведь у всех бывают оговорки. 

"Вообще никаких проблем не вижу. Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать, уверена, Ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку", - цитирует певицу агенство.

Кроме того, Иосиф Пригожин отметил смелость Наргиз. 

"Она сама, наверное, поняла неосторожность или склейки, или фразы какой-то. Я бы еще мог понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую, конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла", - пояснил он.

Продюсер также подчеркнул, что  Валерия показывает пример, как надо выглядеть.

Ранее Наргиз извинилась перед Валерией за "телочку в туфлях".

Напомним, в августе Максим Фадеев и лейбл MALFA неожиданно расторгли контракт с Наргиз Закировой. Это стало неожиданностью и сорвало концертный тур певицы. Ей также запрещено исполнять песни Фадеева. Кроме того, в интервью Ирине Шихман певица раскрыла, какую роль на лейбле занимает Серябкина. 

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