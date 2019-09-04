Джаред Лето ответил Гарику Харламову на флешмоб, который он организовал на его странице

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в последний день лета призвал своих подписчиков выразить огорчение по поводу уходящего лета и оставить комментарий "Лето! Все! Мы тебя про****!" на странице актера Джареда Лето.

Неизвестно, либо актер оценил внимание со стороны русский, а быть может ему кто-то перевел послание Харламова, но он ответил на флешмоб. Джаред опубликовал снимок в шляпе, черной майке на велосипеде.

"Да он в теме","Джа решил успокоить своих русских друзей?", "Братья и сестры, мы получили симметричный ответ - лето не кончилось, говорит Джаред Дето", "Он услышал и прочитал нас", "Лето спасибо, мы тебя любим!", "Джаред ты услышал нас, ура", "Джаред, если ты сменишь фамилию на Osen, то мы к тебе ещё и в конце ноября придём. А если Decabr, то ещё и ёлку притащим", - писали восторженные русские комментаторы.