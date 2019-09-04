Ср, 4.09.2019
Цель наказания в виде лишение свободы - давно уже не хладнокровная месть, пытка или пустая изоляция человека от общества. Лишение свободы - это способ, с помощью которого государство учит нарушителя закона понимать жизнь и не возвращаться к повторному совершению преступления. Проект TVNET "Невидимое в тюрьме"
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Джаред Лето ответил Гарику Харламову на флешмоб, который он организовал на его странице

Джаред Лето ответил Гарику Харламову на флешмоб, который он организовал на его странице

ФОТО: Reutersi/ Itar-Tass/Scanpix/коллаж Русский TVNET

Американский рок-музыкант и актёр Джаред Лето (Jared Leto) отреагировал на своеобразную кибератаку, которую на его Instagram-аккаунт организовал российский юморист Гарик Харламов. 

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в последний день лета призвал своих подписчиков выразить огорчение по поводу уходящего лета и оставить комментарий "Лето! Все! Мы тебя про****!" на странице актера Джареда Лето. 

Реакция фолловеров последовала мгновенно и на странице звезды появилось тысячи комментариев. Как и раньше, часть подписчиков передавали приветы Гарику и шутили. 

Неизвестно, либо актер оценил внимание со стороны русский, а быть может ему кто-то перевел послание Харламова, но он ответил на флешмоб. Джаред опубликовал снимок в шляпе, черной майке на велосипеде. 

"Summer isn’t over" (Лето еще не закончилось - в переводе с анг.) , - подписал фотографию Лето. 

Принимавшие участие во флешмобе остались в восторге от действий Джареда.

"Да он в теме","Джа решил успокоить своих русских друзей?", "Братья и сестры, мы получили симметричный ответ - лето не кончилось, говорит Джаред Дето", "Он услышал и прочитал нас", "Лето спасибо, мы тебя любим!", "Джаред ты услышал нас, ура", "Джаред, если ты сменишь фамилию на Osen, то мы к тебе ещё и в конце ноября придём. А если Decabr, то ещё и ёлку притащим", - писали восторженные русские комментаторы. 

Напомним, ранее Гарик Харламов устроил подобную атаку на аккаунты Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Summer isn’t over 🌞

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ