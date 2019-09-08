6 знаков Зодиака, чьей добротой пользуются окружающие

При этом следует помнить, что Стрелец отличается высокой самооценкой - он готов помогать людям до тех пор, пока они хорошо к нему относятся. Когда же человек становится излишне заносчивым, начинает обсуждать Стрельца за его спиной и посмеиваться над ним, представитель стихии Огня тут же дает отпор и ставит зарвавшегося наглеца на место.

5. Рак

Одними из самых добродушных и приветливых людей на Земле являются Раки. Эти люди не могут жить без гармонии и теплого общения, но понимают, что за это нужно платить. Рак отдает всего себя, заботясь о других, в том числе о совершенно незнакомых людях. Каждый знает, что он больше думает о счастье окружающих, чем о себе самом, а потому многие норовят усесться ему на шею.

Люди, пользующиеся добродушием детей Луны, точно знают, что ради сохранения отношений этот человек будет терпеть любую наглость с их стороны.

Рак отдаст последнюю рубашку, подменит, придет на помощь, выполнит любое поручение друга, чтобы не портить хорошие отношения. Однако если пользоваться его добродушием слишком долго, представитель стихии Воды не выдержит и разорвет всяческие отношения. И даже в этом случае дружба может быть восстановлена, ведь у Рака очень доброе сердце.

6. Водолей

Это покажется удивительным, но самыми большими добряками среди всей Зодиакальной плеяды являются Водолеи. И этому есть разумное объяснение.

Водолеи живут в гармонии с окружающим миром, а потому им просто нет необходимости совершать подлость, предавать людей или конфликтовать с ними.

Да и врагов у Водолеев, как правило, не бывает. Подопечные Урана - мудрые люди, а потому тратят свою энергию исключительно на добро. Они знают, что Вселенная все видит и помогает им в ответ на заботу об окружающих.