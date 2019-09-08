6 знаков Зодиака, чьей добротой пользуются окружающие
Английский прозаик и драматург, автор знаменитой "Саги о Форсайтах" Джон Голсуорси как-то сказал: "Доброта - это качество, излишек которого еще никому не повредил". Вот только дано это качество далеко не всем, и, как утверждают астрологи, дата рождения и влияние небесных тел многое объясняют. Кто же главные добряки по знаку Зодиака, на душевных качествах которых "играют" все кому не лень.
1. Рыбы
Люди, управляемые Нептуном, считаются настоящими гуманистами, которые мечтают помогать окружающим и получают от этого истинное удовольствие.
Рыбы даже стараются выбирать профессии, которые дают возможность радовать окружающих и делать их счастливыми.
Однако представители данного знака Зодиака слишком доверчивы, и этим постоянно пользуются другие.
Каждый знает, что на Рыб можно переложить свои обязанности, выместить на них свою злобу, и они ничего не скажут в ответ, чтобы не обидеть своих друзей.
Но если задеть самолюбие этого человека, он может сильно расстроиться и навсегда вычеркнут своего обидчика из числа друзей.
2. Телец
О добродушии Тельцов известно, пожалуй, всем. Это очень спокойные и рассудительные люди, которые никому не желают зла и всем готовы прийти на помощь. Редкий человек бросит свои дела, чтобы решить чужие проблемы,
Телец же начнет помогать раньше, чем вы его об этом попросите! И где-то в глубине души будет гордиться тем, что помог другому человеку и сделал это бескорыстно.
Однако представители данного знака зодиакального круга слишком наивны, а потому без всяких опасений открываются окружающим. При этом хитрые и корыстные люди знают, какими простаками бывают подопечные Венеры, и частенько пользуются их добродушием, чтобы облегчить себе жизнь, а то и нажиться на этом человеке. Тельцы не любят когда их обманывают, но узнают об этом слишком поздно, а то и вовсе так и не догадываются.
3. Дева
Представители этого знака Зодиака - приятные и добрые люди, готовые трудиться день и ночь ради того, чтобы все вокруг были счастливы. Но не стоит их обманывать - подопечные Венеры чрезвычайно прозорливы и понимают, когда с ними хитрят или пытаются обвести вокруг пальца.
Просто ради сохранения гармоничных отношений Девы готовы "прогибаться" под кем-то и мириться с тем, что окружающие наглеют рядом с ними.
При этом не стоит считать Дев "тряпками и размазнями". То, что окружающие пользуются их добротой, они терпят до определенного момента - пока не получают необходимое общение, симпатию и некоторые другие "бонусы", которые скрашивают их жизнь, они ведут себя так. Но как только человек начинает излишне наглеть, а то и выражать явное пренебрежение, они вносят его в "черный список". А быть врагом Девы - не лучшая перспектива.
4. Стрелец
Стрельцы - истинные альтруисты, которые пытаются сделать мир добрее. Со всеми окружающими они стараются выстраивать дружеские, доверительные отношения, но какого труда им это стоит, знают лишь сами Стрельцы. Подопечные Юпитера - отзывчивые люди, которые отдадут последнюю копейку, если друг будет нуждаться в материальной помощи.
К тому же у Стрельца масса ценных связей, а потому все друзья и знакомые пользуются добротой этого человека, чтобы решать свои личные проблемы.
При этом следует помнить, что Стрелец отличается высокой самооценкой - он готов помогать людям до тех пор, пока они хорошо к нему относятся. Когда же человек становится излишне заносчивым, начинает обсуждать Стрельца за его спиной и посмеиваться над ним, представитель стихии Огня тут же дает отпор и ставит зарвавшегося наглеца на место.
5. Рак
Одними из самых добродушных и приветливых людей на Земле являются Раки. Эти люди не могут жить без гармонии и теплого общения, но понимают, что за это нужно платить. Рак отдает всего себя, заботясь о других, в том числе о совершенно незнакомых людях. Каждый знает, что он больше думает о счастье окружающих, чем о себе самом, а потому многие норовят усесться ему на шею.
Люди, пользующиеся добродушием детей Луны, точно знают, что ради сохранения отношений этот человек будет терпеть любую наглость с их стороны.
Рак отдаст последнюю рубашку, подменит, придет на помощь, выполнит любое поручение друга, чтобы не портить хорошие отношения. Однако если пользоваться его добродушием слишком долго, представитель стихии Воды не выдержит и разорвет всяческие отношения. И даже в этом случае дружба может быть восстановлена, ведь у Рака очень доброе сердце.
6. Водолей
Это покажется удивительным, но самыми большими добряками среди всей Зодиакальной плеяды являются Водолеи. И этому есть разумное объяснение.
Водолеи живут в гармонии с окружающим миром, а потому им просто нет необходимости совершать подлость, предавать людей или конфликтовать с ними.
Да и врагов у Водолеев, как правило, не бывает. Подопечные Урана - мудрые люди, а потому тратят свою энергию исключительно на добро. Они знают, что Вселенная все видит и помогает им в ответ на заботу об окружающих.
Не менее удивительно и то, что Водолеи сами позволяют пользоваться своей добротой. Они осознают, что окружающие перекладывают на них свои заботы, но не делают и шага, чтобы пресечь это. Наоборот - с удовольствием участвуют в жизни того, кто обращается к ним за помощью. Им даже нравится такой подход, ведь взамен они получают общение, уважение, опыт и массу других бонусов, которые делают их жизнь яркой и красочной!