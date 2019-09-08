Вс, 8.09.2019
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  • "Мы, Латвия, всегда тебе поможем": Раймонд Паулс поздравил Игоря Крутого с юбилеем и высказался о "Новой волне"

"Мы, Латвия, всегда тебе поможем": Раймонд Паулс поздравил Игоря Крутого с юбилеем и высказался о "Новой волне"

Раймонд Паулс и Игорь Крутой

ФОТО: AFP/LETA

Очередной выпуск программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!" был посвящен юбилейному вечеру российского композитора и продюсера Игоря Крутого. Гостями эфира стали многие звезды шоу-бизнеса. Поздравления передавали из разных стан. В том числе Крутого поздравил латвийский композитор Раймод Паулс. 

"Игоря мне очень легко поздравить и сказать хорошие слова. Я его очень уважаю как музыканта, пианиста и композитора. Он очень многого достиг", - сказал Раймонд Паулс. 

Раймонд Паулс и Игорь Крутой

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Маэстро подчеркнул, что всегда готов помочь Игорю Крутому.

"Если тебе будет трудно... Мы - Латвия, всегда тебе поможем!", - отметил он. 

Журналист также спросил комментарий композитора по поводу "Новой волны". 

"Мы никогда не скандалили... Я считаю, что Новая волна достигла своего пика и надо было начинать думать о каких-то других вариантах. Как любая постановка... Она долгие годы держалась, но надо было начинать думать по-другому", - пояснил Паулс. 

Игорь Крутой крестный отец внучки Раймонда Паулса Моники. Она учится в Лос-Анджелесе и композитор с ней поддерживает тесный контакт и помогает. 

Ранее Игорь Крутой высказался о том, что "Новая волна" в Юрмалу больше не вернется.

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