Знакомые рассказали о причинах недомогания Анастасии Заворотнюк

Заворотнюк отказалась от финансовой помощи, но не опровергла слухи о раке мозга, поэтому до сих пор ходят слухи о болезни артистки.

Напомним, что слухи об опухоли мозга у Заворотнюк появились после того, как в октябре прошлого года она родила супругу - фигуристу Петру Чернышеву - дочь Людмилу. Позже поклонники заметили, что Анастасия перестала появляться на мероприятиях, не публикует новые фото в соцсетях. Представитель артистки обещал, что в сентябре станут известны подробности происходящего.

Директор актрисы Марина Потапова категорически опровергла все слухи о "раке мозга", подчеркнув, что актрисе нужно "спокойно насладиться материнством". Она заверила, что у артистки запланированы мероприятия, есть контракты и планы на будущее, но пока она не в праве их разглашать.

Что касается самых близких и родных, то для матери звезды новости о раке стали шоком. Мать Анастасии лично звонила дочке за границу, где та проводила отпуск, чтобы узнать, правда ли эти слухи. Знаменитость опровергла это сообщение и сказала матери "не слушать всех", пишет "Комсомольская правда".

Знакомый супруга Анастасии Петра Чернышева рассказал, что речь идёт скорее о депрессии, а не о раке. Актриса прибавила в весе, а также между супругами не так всё гладко как хотелось бы.

Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной - одним богатым чеченцем. Это было не сейчас, какое-то время назад, но Пете донесли об этом недавно. И он, видимо, обиделся. Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра. (..) Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть", - поделился знакомый с изданием.

Актриса Вера Сотникова же рассказала, что актриса наняла личного диетолога и, скорее всего, просто приводит себя в форму, что пока даётся не так просто, как хотелось бы. Эту информацию изданию подтвердила и звёздный диетолог Маргарита Королева:

"У меня профессиональная сервис-доставка еды. И она питалась теми продуктами, которые ей привозили. Не знаю, пользуется ли она сейчас моим сервисом, надо смотреть документы", - отметила диетолог.

Вот уже второй журналист, который общался с Анастасией, заявил, что у актрисы "хриплый голос", однако концертный директор артистки Стас Христов заверил, что повода для серьёзных волнений нет, у звезды просто простуда.