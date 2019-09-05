Заворотнюк отказалась от финансовой помощи, но не опровергла слухи о раке мозга

Популярная актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк в разговоре представителями СМИ не стала отрицать слухи о раке мозга. Но журналисты сообщили, что она отказалась от финансовой помощи коллег. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Журналист, который общался с 48-летней актрисой утверждает, что он не услышал опровержение диагноза и подробностей о том, что сейчас происходит с актрисой. Он подчеркнул, что у Заворотнюк сильно изменился голос.
В голосе была слышна грусть и хрипотца. На вопрос о болезни женщина не стала отвечать.
Издание сообщает, что Анастасия ответила, что в ближайшее время не собирается посещать какие-либо светские мероприятия и отказалась от нескольких ролей. Кроме того, звезда отказалась от финансовой помощи.
"Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна", – цитирует коллег актрисы издание.
Напомним, что слухи об опухоли мозга у Заворотнюк появились после того, как в октябре прошлого года она родила супругу - фигуристу Петру Чернышеву - дочь Людмилу. Позже поклонники заметили, что Анастасия перестала появляться на мероприятиях, не публикует новые фото в соцсетях. Представитель артистки обещал, что в сентябре станут известны подробности происходящего.