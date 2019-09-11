В Кенгарагсе пьяный мужчина проколол колеса у восьми машин

Вечером во вторник полиция получила вызов во двор многоквартирного дома в Кенгарагсе, где пьяный мужчина ножом проткнул шины у нескольких машин.

Принимая во внимание, что злоумышленник уже покинул место событий, прибывшие стражи порядка выяснили его приметы и начали поиски. Вскоре подозреваемый был задержан.

Пояснить свои действия полицейским он не смог, так как в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения - в его выдохе было констатировано примерно два промилле алкоголя.

Задержанный мужчина 1988 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции.