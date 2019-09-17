Серябкина ответила на обвинения Наргиз

Артистка впервые появилась на публике после скандала. Напомним, ранее Наргиз Закирова в интервью на канале "А поговорить?" обвинила 34-летнюю певицу в том, что она якобы заправляет всеми делами в продюсерском центре Максима Фадеева и избавляется от конкуренток.

Во время появления Серябкиной на концерте "МУЗ-ТВ" СМИ обратили внимание на надпись на футболке певицы: "Big boss (большой босс – прим. ред.)".

Ведущий поинтересовался у исполнительницы, не имеет ли надпись какое-то особое значение? Быть может так она хотела показать, что находится на особом счету у продюсера Максима Фадеева?

Ольга ответила на вопрос с юмором и не обиделась на провокацию.

"Конечно!", - воскликнула она. Серябкина также спросила в у журналиста: "Тогда то, что вы ведете эфиры уже много лет, наверное, должно говорить о том, что вы в каких-то особенных отношениях с начальством?", - цитирует звезду Telegram-канал Super.

Ранее певица Елена Темникова намекнула на роман Фадеева и Серябкиной. Наргиз Закирова же и вовсе обвинила Ольгу в том, что это она управляет лейблом, а не Фадеев. Именно певица делает так, что выживает всех, кто талантливее ее - Темникова, Савичева, Кошелева и прочие.

Елена Темникова была солисткой группы Serebro вместе с Ольгой. Но она решила уйти из коллектива пять лет назад.