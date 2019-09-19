В конкурсе на должность председателя FKTK победила Санта Пургайле

Получив самую высокую оценку, в конкурсе победила Пургайле, кандидатура которой еще будет представлена для утверждения в Кабинет министров.

Окончательное решение о назначении примет Сейм.

Чтобы более подробно описать ход конкурса и его результаты, а также обсудить видение Пургайле в отношении дальнейшей деятельности FKTK, сегодня, 19 сентября, в 12 часов в Госканцелярии пройдет пресс-конференция.

Пургале - кто она? Пургайле работает в Citadele banka с 2012 года, сначала в качестве директора по развитию бизнеса, а затем, с 2017 года, в качестве директора по обслуживанию корпоративных клиентов.

В течение этих семи лет Пургайле являлась также членом правления Citadele banka. С 2017 года потенциальный председатель совета FKTK также является сопредседателем кредитного комитета Ассоциации финансовой отрасли.

Ранее Пургайле работала в SEB banka, где с 2009 по 2012 год руководила частным банковским бизнесом в Латвии и странах Балтии, а до этого возглавляла отдел обслуживания малого и среднего бизнеса.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. Кроме того, она окончила программу, посвященную развитию навыков управления, в институте Валленберга (Wallenberg Institute) в Швеции. Пургайле отлично владеет английским и русским языками. "Как патриот этой страны, я считаю, что моя основная задача состоит в том, чтобы способствовать последовательному, сбалансированному росту национальной экономики, образованию долгосрочно мыслящего общества и здоровой, безопасной, доверительной среды для каждого жителя страны, каждого честного предпринимателя, инвестора и организации. С помощью своего накопленного за 25 лет опыта в финансовой сфере я хочу внести свой вклад в развитие латвийского рынка финансов и капитала, а также восстановить хорошую репутацию латвийского финансового сектора на международном уровне ", - заявила Пургайле. LETA

К оценке участников открытого конкурса была привлечена также рекрутинговая компания Amrop.

Управляющий партнер компании Айга Арсте-Авотиня, комментируя результаты конкурса, пояснила, что победитель конкурса убедительно доказала свое право на эту должность.

"Пургайле является сильным профессионалом банковской отрасли с многолетним опытом работы и очевидными бизнес-результатами - объемы кредитования и число новых клиентов под ее руководством значительно росли с каждым годом. Не менее важно то, что она смогла создать одну из лучших корпоративных команд в Латвии, вдохновляя подчиненных, целенаправленно следя за результатом и успешно реализуя управление изменениями ", - сказала Арсте-Авотиня.

Председателем комиссии по отбору претендентов и оценке их соответствия был директор Госканцелярии Янис Цитсковскис. Также в состав комиссии вошли министр финансов Янис Рейрс, член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс, начальник Службы государственной безопасности Нормунд Межвиетс и начальник Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.

В заседаниях по отбору и оценке соответствия претендентов также приняли участие три делегированных Советом по развитию финансового сектора представителя - президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин, член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис и председатель правления Латвийской ассоциации учреждений платежных услуг и электронных денег Дмитрий Качанов.

Как сообщалось, в последнем отборочном туре на должность председателя FKTK претендовали четыре кандидата.

Во втором туре конкурса кандидаты были приглашены на интервью, где они рассказали о своей мотивации, опыте в сфере финансов и рынка капитала или в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма, а также о своем видении приоритетов FKTK. Кроме того, были оценены навыки коммуникации, аргументации и презентации претендентов, а также их уровень владения английским языком.