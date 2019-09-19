Отстояли? Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову

Предварительно сообщается, что Мосгорсуд рассмотрит заявление прокуратуры в пятницу, 20 сентября, в 12:00.

Адвокат сообщил, что сам попросил прокуратуру подать такое заявление.

В заявлении Павла Устинова просят отпустить из СИЗО под подписку о невыезде.

Как отмечает "Медуза", ранее глава правозащитной группы" Агора" Павел Чиков заявлял, что такая же схема была использована летом 2013 года - тогда Алексея Навального сначала приговорили к реальному сроку и сразу взяли под стражу, но после массовой несогласованной акции на Тверской улице сторона обвинения сама попросила суд еще до апелляции отпустить Навального из СИЗО.

Тем временем глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что, по его мнению, актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии, достаточно было назначить один год условного срока.

"Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал 1 год условно. А эти 3,5 года я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения", - цитирует Золотова "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, в начале сентября блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии общего режима, признав виновным в разжигании ненависти из-за записи в социальной сети Twitter о детях силовиков.

Напомним, 16 сентября суд Москвы приговорил начинающего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции 3 августа.

После оглашения приговора многие представители российского шоу-бизнеса массово высказались в защиту актера. К ним присоединились представители и других профессий. Все защищающие подчеркивают, что на видеозаписи задержания не видят применения насилия.