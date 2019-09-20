"Это победа всех нас": суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде осужденного за участие в акции оппозиции Павла Устинова, сообщил корреспондент "Радио Свобода" из зала суда.
С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила прокуратура по просьбе адвоката актера.
Отмечается, что прокуратура не оспаривает вину Павла Устинова, но считает несправедливым наказание из-за "чрезмерной суровости".
Устинов находился в СИЗО с 5 августа. Под подпиской о невыезде он будет до 26 сентября, когда Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор, отмечает "Медуза".
"Я считаю, что это победа всех нас", - сказала после заседания мать Павла Устинова, которая поблагодарила всех, кто не остался в стороне и выступил в защиту молодого актера.
Видео: Мать Павла Устинова об освобождении сына из СИЗО
Напомним, 16 сентября суд Москвы приговорил начинающего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции 3 августа.
После оглашения приговора многие представители российского шоу-бизнеса массово высказались в защиту актера. К ним присоединились представители и других профессий. Все защищающие подчеркивают, что на видеозаписи задержания не видят применения насилия.
Видео: Задержание Павла Устинова