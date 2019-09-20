"Это победа всех нас": суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила прокуратура по просьбе адвоката актера.

Отмечается, что прокуратура не оспаривает вину Павла Устинова, но считает несправедливым наказание из-за "чрезмерной суровости".

Устинов находился в СИЗО с 5 августа. Под подпиской о невыезде он будет до 26 сентября, когда Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор, отмечает "Медуза".

"Я считаю, что это победа всех нас", - сказала после заседания мать Павла Устинова, которая поблагодарила всех, кто не остался в стороне и выступил в защиту молодого актера.

Видео: Мать Павла Устинова об освобождении сына из СИЗО

Напомним, 16 сентября суд Москвы приговорил начинающего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции 3 августа.

После оглашения приговора многие представители российского шоу-бизнеса массово высказались в защиту актера. К ним присоединились представители и других профессий. Все защищающие подчеркивают, что на видеозаписи задержания не видят применения насилия.