Пт, 20.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

"Это победа всех нас": суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

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Павел Устинов

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде осужденного за участие в акции оппозиции Павла Устинова, сообщил корреспондент "Радио Свобода" из зала суда. 

С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила прокуратура по просьбе адвоката актера.

Отмечается, что прокуратура не оспаривает вину Павла Устинова, но считает несправедливым наказание из-за "чрезмерной суровости".

Устинов находился в СИЗО с 5 августа. Под подпиской о невыезде он будет до 26 сентября, когда Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор, отмечает "Медуза".

"Я считаю, что это победа всех нас", - сказала после заседания мать Павла Устинова, которая поблагодарила всех, кто не остался в стороне и выступил в защиту молодого актера.

Видео: Мать Павла Устинова об освобождении сына из СИЗО

Напомним, 16 сентября суд Москвы приговорил начинающего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции 3 августа. 

После оглашения приговора многие представители российского шоу-бизнеса массово высказались в защиту актера. К ним присоединились представители и других профессий. Все защищающие подчеркивают, что на видеозаписи задержания не видят применения насилия.

Видео: Задержание Павла Устинова

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