Пн, 23.09.2019
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  • Зима близко? Почти по всей Латвии температура воздуха опустилась ниже нуля

Зима близко? Почти по всей Латвии температура воздуха опустилась ниже нуля

Иллюстративное фото.

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник, 23 сентября, утром почти по всей территории Латвии температура воздуха снизилась до 0..-3 градусов, свидетельствуют данные с метеорологических станций наблюдения.

Только местами, в основном на Курземском побережье, температура воздуха составила до +5 градусов.

Небо в основном ясное, местами стоит густой туман. По данным предприятия Latvijas valsts ceļi, видимость в тумане на берегах Даугавы и Лиелупе местами уменьшилась до 50-150 метров.

В Риге сегодня ясно, безветренно, температура воздуха составляет от +3 градусов в центре до -3 градусов в пригородах. 

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