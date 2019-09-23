Зима близко? Почти по всей Латвии температура воздуха опустилась ниже нуля

В понедельник, 23 сентября, утром почти по всей территории Латвии температура воздуха снизилась до 0..-3 градусов, свидетельствуют данные с метеорологических станций наблюдения.
Только местами, в основном на Курземском побережье, температура воздуха составила до +5 градусов.
Небо в основном ясное, местами стоит густой туман. По данным предприятия Latvijas valsts ceļi, видимость в тумане на берегах Даугавы и Лиелупе местами уменьшилась до 50-150 метров.
В Риге сегодня ясно, безветренно, температура воздуха составляет от +3 градусов в центре до -3 градусов в пригородах.