ЕЦБ оштрафовал банк SEB в Латвии

Штрафы составили 340 тысяч евро для латвийского SEB banka, 410 тысяч евро для SEB Pank в Эстонии и 490 тысяч евро для литовского SEB bankas. Штрафы были наложены на банки за несоблюдение требований, касающихся уровня консерватизма в некоторых внутренних моделях.

ЕЦБ отмечает, что в период с июля 2022 года по сентябрь 2024 года эти три банка не приняли адекватных мер для выполнения требования ЕЦБ о разработке системы, которая позволила бы рассчитать соответствующий уровень консерватизма относительно параметров риска в некоторых из их внутренних моделей, основанных на рейтингах и используемых для значительной части активов, взвешенных с учетом риска. Банки не выполнили требования, несмотря на то, что ЕЦБ предоставил им дополнительное время для устранения выявленных недостатков.

Включая определенный уровень консерватизма в параметры риска, банк гарантирует, что весовые коэффициенты риска остаются достаточно осторожными даже при наличии потенциальных неопределенностей в модели, используемой для получения оценок риска. Эти неопределенности могут возникать, в частности, из-за неверных исходных данных или применения ненадлежащих статистических методов. Консервативные весовые коэффициенты риска влияют на активы, взвешенные с учетом риска, которые являются важным показателем для оценки риск-профиля баланса банка. Это, в свою очередь, влияет на коэффициенты капитала банка.

В данном случае ЕЦБ классифицировал нарушения как умеренные.

Банки могут оспорить решение ЕЦБ в Суде Европейского союза.