Начался визит герцогов Сассекских в Южную Африку: оцениваем гардероб Меган после родов
С началом визита герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку, в ходе которого они планируют посетить десять разных мест, начнем рассматривать также гардероб, выбранный Меган Маркл для этого путешествия. Сегодня оценим модные образы герцогини в Кейптауне. Отметим, что в Африку вместе с родителями отправился и их 8-месячный сын Арчи.
В столице Южной Африки Меган появилась перед журналистами в черно-белом платье в африканском стиле.
Этот наряд от Mayamiko выполнен из ткани, произведенной в Малави, поэтому отлично вписывается в гардероб для данного турне.
К платью Маркл подобрала тканевые сандалии на набивной подошве - один из любимых вариантов обуви герцогини Кембриджской Кэтрин.
Поклонники королевской семьи заметили, что герцогиня не торопится возвращаться к своей прежней форме после беременности, но
это лишь подчеркивает ее феминистскую позицию. По мнению Меган, женщина не должна любой ценой пытаться сбросить вес после рождения ребенка.
Во второй половине дня Маркл переоделась в голубое платье Veronica Beard, в котором она уже появлялась год назад в Тонго. Удобную обувь супруга принца Гарри решила не менять, но зато распустила волосы, что придало ее образу больше женственности.
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