Начался визит герцогов Сассекских в Южную Африку: оцениваем гардероб Меган после родов

С началом визита герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку, в ходе которого они планируют посетить десять разных мест, начнем рассматривать также гардероб, выбранный Меган Маркл для этого путешествия. Сегодня оценим модные образы герцогини в Кейптауне. Отметим, что в Африку вместе с родителями отправился и их 8-месячный сын Арчи.