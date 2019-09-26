"Сейчас время провокаций": Лобода объяснила, зачем ей было нужно чужое обнаженное фото

"Мне не нравится сегодняшнее время, потому что все перекручивается. Ты можешь быть хорошим человеком, а из тебя сделают скандалистку...", - сказала Светлана.

Лобода пояснила, что она не любит, когда про нее пишут гадости. Ведь на самом деле она хороший человек.

"Мне кажется, что я внутри неплохой человек... и мне хочется им оставаться... Мне не хочется, чтобы на мне было клеймо: "Она сука". Мне не нравится эта формулировка, потому что я не сука... Мне не нравится, когда говорят, что я скандалистка, хотя я не скандалистка", - отметила она.

Светлана призналась, что разместила чужую голую фотографию, чтобы набрать много лайков. Исполнительница рассказала, что нашла эту фотографию в каком-то журнале (название певица так и не вспомнила). Она ее скопировала без фотошопа и разместила на своей странице.

Фото, которое разместила Светлана Лобода ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

"Я себя с ней не олицетворяла. Просто очень прикольно, очень провокационно, — сказала она.

Артистка поведала, что после публикации села в самолет. Уже после перелета она узнала о скандале. По ее словам, пост с чужим снимком был удален администрацией Instagram.

"Я прошу прощения, не хотела никого обидеть вообще, никого задеть. Может быть, моя ошибка в том, что я не подписала, что это ее фотка", - объяснила Светлана.