"Сейчас время провокаций": Лобода объяснила, зачем ей было нужно чужое обнаженное фото

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Популярная певица Светлана Лобода интервью журналистке Ксении Собчак, в котором объяснила ситуацию с чужим снимком обнаженной женщины, размещенном на ее Instagram-аккаунте. Она подчеркнула, что сейчас время провокаций. Многое делается для того, чтобы получить больше лайков.
"Мне не нравится сегодняшнее время, потому что все перекручивается. Ты можешь быть хорошим человеком, а из тебя сделают скандалистку...", - сказала Светлана.
Лобода пояснила, что она не любит, когда про нее пишут гадости. Ведь на самом деле она хороший человек.
"Мне кажется, что я внутри неплохой человек... и мне хочется им оставаться... Мне не хочется, чтобы на мне было клеймо: "Она сука". Мне не нравится эта формулировка, потому что я не сука... Мне не нравится, когда говорят, что я скандалистка, хотя я не скандалистка", - отметила она.
Светлана призналась, что разместила чужую голую фотографию, чтобы набрать много лайков. Исполнительница рассказала, что нашла эту фотографию в каком-то журнале (название певица так и не вспомнила). Она ее скопировала без фотошопа и разместила на своей странице.
"Я себя с ней не олицетворяла. Просто очень прикольно, очень провокационно, — сказала она.
Артистка поведала, что после публикации села в самолет. Уже после перелета она узнала о скандале. По ее словам, пост с чужим снимком был удален администрацией Instagram.
"Я прошу прощения, не хотела никого обидеть вообще, никого задеть. Может быть, моя ошибка в том, что я не подписала, что это ее фотка", - объяснила Светлана.
Лобода подчеркнула, что эта история "не стоит выеденного яйца".
Напомним, в начале июля стало известно, что певица разместила в Instagram фотографию, принадлежащую модели, которая регулярно снимается обнаженной. Певицу обвинили в краже снимка. Позже публикация была удалена. После Наташа Королева в ответ опубликовала собственное обнаженное фото.