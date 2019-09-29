"Этот брак был самым коротким в истории": Матвиенко о свадьбе по дурости и соперничестве с Игорем Николаевым

Игорь Матвиенко называли "волшебником, который создает новых артистов". Он не только создавал артистов, он и сочинял бессмертные хиты. К примеру, одна из самых популярных песен Жени Белоусова "Девчонка" написана Матвиенко. Он также снялся в одноименном клипе.

Но был в его жизни период, когда он попал в дом к знаменитой целительнице Джуне.

Матвиенко оказался в атмосфере настоящей богемы. Он попал в квартиру целительницы Джуны, после того, как написал аранжировку для одной из ее песен. В 80-х в ее квартире собирались влиятельные люди - от членов политбюро до политиков и бандитов.

Конечно, там было много представителей шоу-бизнеса. Каждый день у Джуны в квартире находилось по 20-30 человек.

"Я не понимаю, как она жила", - говорит Матвиенко.

Он отмечает, что не мог влюбиться, ведь Джуна была старше его на лет 15-20.

"Но тем не менее под венец мы пошли... Это было не по расчету, а скорее по дурости. Она предложила... Она сказала, что Игорь Николаев предлагает выйти за него... Но ты мне нравишься...".

Николаев был тогда знаменитый молодой композитор.

"Я хотел слегка объехать Игоря Николаева", - признался продюсер.

Но он вовремя осознал, что что-то здесь не так. Игорь Матвиенко и Джуна развелись на следующий день.

"Этот брак был самый короткий в истории. На следующий день мы решили, что здесь есть какая-то неправда", - отметил он.

Корчевников выдвинул версию о том, что целительница враждовала с Пугачевой и хотела женить на себе юного талантливого композитора Игоря Николаева. Это было определенное соперничество, ведь он с Аллой Борисовной были замечательным творческим тандемом.

"У них постоянно были какие-то терки с Аллой... Но это было так давно, что никто ничего не помнит...", - говорит он.

Кроме того, Матвиенко признает, что могло быть и так. Сейчас уже сложно судить. Про свою свадьбу он не говорил родителям до последнего. Сейчас Матвиенко понимает, что ему нельзя было связываться с подобными людьми.