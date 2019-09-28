"Передайте привет Лиене". Теперь "Скорая" прибыла к Андрису Кивичу

Отметим, что после скандальной ссоры влюбленных прошло уже девять дней - все это время они не видели друг друга.

За этот период времени Андрис пробовал посредством социальных сетей просить помощи общественности, сообщая, что Лиене видели в Лиепае, при этом сам он туда не отправился, отдав предпочтение вину и сну.

В субботу утром, 28 сентября, Андрис выступил с заявлением прямо из автомобиля Неотложной медицинской помощи.

В двух постах, опубликованных в социальной сети Facebook, Кивичс поведал, что его посетили проблемы с сердцем:

"Сердечный приступ. Передайте привет Лиене, если встретите. Девятый день без нее, не могу выдержать, не зная, где она".

Спустя два часа Андрис опубликовал еще один пост, в котором повторил, что у него начались проблемы с сердцем.

"Сердечный приступ, аритмия началась с утра. И девять дней от Лиене нет весточки. Я не понимаю, как можно так пытать того, кому раньше каждое утро на протяжении десяти месяцев говоришь, что сегодня любишь больше, чем вчера и не можешь без него жить", - опечален он.

Напомним, впервые пара поссорилась в четверг, 19 сентября, в развлекательном центре Bowlero. Тем вечером Лиене наложили семь швов. По сведениям очевидцев, Андрис ударил Лиене, однако сам он категорически отрицает это, заявляя, что Лиене пострадала уже после того, как он ушел.

На следующий день, 20 сентября, любовники поругались у Национального театра. По словам Андриса, оба раза они поссорились из-за того, что у Лиене всегда несколько версий об одной и той же истории.