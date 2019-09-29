Опрос: 69% латвийцев тратят на покупку одежды до 300 евро в год

На новую одежду больше денег тратят мужчины - до 300 евро в год тратят на одежду 40% мужчин и 35% женщин, до 500 евро тратят 14% мужчин и 12% женщин. В свою очередь женщины покупают одежду чаще - 39% покупают ее пять или более раз в год, тогда как среди мужчин таких 18%. Больше 900 евро в год тратят на одежду 2% женщин.

Также выяснилось, что новая одежда наиболее важна для молодежи, которая по сравнению с другими возрастными группами тратит на нее больше. До 500 евро в год тратят на одежду 23% людей в возрасте от 18 до 29 лет, в группе 40-49 лет 45% тратят на одежду до 300 евро в год, а в группе от 60 до 74 лет больше всего тех, кто тратит на одежду до 100 евро в год - такой ответ дали 39% респондентов.