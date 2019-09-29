Опрос: 69% латвийцев тратят на покупку одежды до 300 евро в год

В Латвии 69% опрошенных жителей тратят на покупку одежды до 300 евро в год, свидетельствует опрос предприятия Latvijas zaļais punkts о привычках населения в сортировке отходов.
Опрос показывает, что траты на одежду имеют тенденцию к росту с увеличением доходов респондента. 56% опрошенных с ежемесячным доходом более 1200 евро тратят на покупку одежды более 300 евро в год.
На новую одежду больше денег тратят мужчины - до 300 евро в год тратят на одежду 40% мужчин и 35% женщин, до 500 евро тратят 14% мужчин и 12% женщин. В свою очередь женщины покупают одежду чаще - 39% покупают ее пять или более раз в год, тогда как среди мужчин таких 18%. Больше 900 евро в год тратят на одежду 2% женщин.
Также выяснилось, что новая одежда наиболее важна для молодежи, которая по сравнению с другими возрастными группами тратит на нее больше. До 500 евро в год тратят на одежду 23% людей в возрасте от 18 до 29 лет, в группе 40-49 лет 45% тратят на одежду до 300 евро в год, а в группе от 60 до 74 лет больше всего тех, кто тратит на одежду до 100 евро в год - такой ответ дали 39% респондентов.
Как заявил директор Latvijas zaļais punkts Каспар Закулис, только 20% одежды поступает на вторичное использование или переработку. "Чем больше мы тратим на новую одежду, тем больше нам надо думать о переработке старой, надоевшей или изношенной одежды", - сказал он.
Опрос по заказу Latvijas zaļais punkts проводила компания OMG Latvia, в нем участвовало около 700 жителей Латвии.