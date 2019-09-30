Рижане прошли в основной состав нового сезона "Битвы экстрасенсов"

Галерея: Кастинг на шоу "Битва экстрасенсов" в Риге

Напомним, 4 июля в Риге состоялся кастинг на 20-й сезон популярного телешоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ. Набор участников в Латвии проводился впервые за 12 лет существования проекта.

Теперь то, как они проходят испытания, можно наблюдать по субботам в 19.30 на ТНТ.

53-летний рижанин Иво Пуриньш - самый старший из участников 20 сезона "Битвы экстрасенсов".

Он называет себя складывателем дней – потомком древнейшей магической традиции индейцев Майя. Он получил посвящение у старейшин племени из Южной Америки, обучивших его техникам просмотра временных линий.

После путешествия он самостоятельно создал уникальную компьютерную программу на основе майанского календаря, и уверяет, что, введя в неё дату рождения, может рассказать о человеке абсолютно все.

Иво утверждает, что помнит собственные прошлые жизни, и его судьба экстрасенса была предрешена заранее.

В молодости он работал кондитером и пожарным, но последние 20 лет он пытается жить вне социума, не пользуясь никакими благами цивилизации.

Иво Пуриньш ФОТО: Пресс-фото

"Пройти кастинг в "Битву экстрасенсов" мне посоветовали мои ученики. Тем более, что кастинг впервые проходил в Риге. Этот проект для меня – настоящий вызов! Это новая ступень и новый этап в жизни, а для меня очень важно преодоление и постоянное саморазвитие. Я знаю, что на проекте нас ждут очень сложные испытания, но мне как раз и интересно их пройти, пользуясь своим знанием. Возможно, я научусь чему-то новому", - говорит Иво Пуриньш.

Вторым участником из Риги стал Сергей Астафьев, который называет себя доктором Майклом.

Доктор Майкл ФОТО: Пресс-фото

Биоэнерготерапевт, обладатель двух полученных в США дипломов доктора холистической медицины, работает не только с людьми, но даже с животными.

Он вспоминает, что уже с детства с ним хотели поговорить на улице незнакомые люди, ощущая от него необычное притяжение, но практиковать начал только в 39 лет, постепенно перейдя от массажа и мануальной терапии к рейки и другим мистическим восточным методикам. По его словам, он видит информацию как уже свершившийся где-то в будущем факт, и утверждает, что может немного менять направление этих линий судьбы, а для восстановления собственного энергетического баланса использует камни из Хиросимы.

Доктор Майкл: "Я услышал, что в Риге проходит кастинг на "Битву экстрасенсов" и решил попробовать свои силы, мне интересно применить свои знания на испытаниях, я доктор, у меня есть ученая степень. Если честно, то я настроен достаточно решительно и силы свои оцениваю высоко. Буду бороться за победу, вижу себя как минимум в тройке, но все же думаю, что дойду и до победы. Уверен, что смогу пройти все испытания, которые могут быть на проекте".

Болеть за наших земляков и смотреть, как они преодолевают все испытания на проекте "Битва экстрасенсов", можно каждую субботу в 19.30 на канале ТНТ!