Пн, 30.09.2019
Новые доказательства и показания свидетельствуют, что на пароме "Эстония" произошло скорее преступление, а не несчастный случай. Юта Рабе, посвятившая жизнь расследованию трагедии

Московский суд приговорил актера Павла Устинова к условному сроку

3

Актер Павел Устинов.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 30 сентября, Московский городской суд вынес окончательный приговор российскому актеру Павлу Устинову - ему назначили один год условного срока. Об этом пишет "Медуза".

Несмотря на это, суд признал Устинова виновным в том, что он применил насилие против росгвардейца на акции протеста 3 августа. Однако категория преступления все же была изменена - с тяжкой на средней тяжести. Изначально Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии.

Адвокат актера Анатолий Кучерена заявил, что будет пытаться добиться обжалования приговора. Защита также попросила суд оправдать Устинова.

Как отмечает "Дождь", в ходе заседания было рассмотрено видео задержания актера, которые Тверской районный суд Москвы отказался приобщать к делу и приговорил актера к реальному сроку в колонии по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии Александра Лягина, который получил вывих плеча.

Сам росгвардеец заявил в суде, что поддерживает применение к Устинову наказания, не связанного с лишением свободы. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ