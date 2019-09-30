Московский суд приговорил актера Павла Устинова к условному сроку

Несмотря на это, суд признал Устинова виновным в том, что он применил насилие против росгвардейца на акции протеста 3 августа. Однако категория преступления все же была изменена - с тяжкой на средней тяжести. Изначально Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии.

Адвокат актера Анатолий Кучерена заявил, что будет пытаться добиться обжалования приговора. Защита также попросила суд оправдать Устинова.

Как отмечает "Дождь", в ходе заседания было рассмотрено видео задержания актера, которые Тверской районный суд Москвы отказался приобщать к делу и приговорил актера к реальному сроку в колонии по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии Александра Лягина, который получил вывих плеча.