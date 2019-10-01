Фото: Хазанов, Немоляева, Гармаш и другие звезды простились с Марком Захаровым

Во время прощальной церемонии звучала знаменитая музыка из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" и рок-оперы "Юнона и Авось".

В зале присутствовала дочь режиссера Александра, также можно было заметить его многочисленных поклонников, друзей и коллег - Геннадий Хазанов, Александр Ширвиндт, Светлана Немоляева, Сеогей Гармаш, Галина Волчек, Дмитрий Певцов, Карен Шахназаров, Федор Добронравов, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, Иван Ургант, Александр Маршал, Антон Шагин, Игорь Крутой, Александр Адабашьян, Армен Джигарханян, Инна Чурикова и другие.

Все помещение было заполнено цветами, буквально морем цветов. К гробу выстроилась огромная очередь жалеющих проститься, произнести последние слова благодарности и поделиться скорбью.

СМИ отмечают, что люди стояли даже в проходах.

"Он был награждён любовью всей страны. Его уход, как выстрел навзничь, в это поверить и сейчас трудно. Он собрал нас всех в единый коллектив, нас вырастил. Я 45 лет с ним. Я переживала такие моменты радости. Какая мощь, какая сила была в нем, уникальность мышления", - цитирует Инну Чурикову "Московский комсомолец".

Были зачитаны многочисленные правительственные телеграммы. В том числе от президента РФ Владимира Путина.

Геннадий Хазанов выступил с небольшой речью: "Странно приходить в этот театр не на премьеру, а на трагическое событие. Я 54 года знал Марка Анатольевича. Я да Марк Розовский были свидетелями его первых шагов в студенческом театре МГУ. 25 лет назад на этой сцене провожали Евгения Леонова. Я поймал тогда взгляд Захарова. Ему эта мизансцена не нравилась. Однажды мастер дал мне совет: "Помните, покороче". Я сегодня хочу обратиться к Марку Анатольевичу: "Слишком коротко"".

Но аплодисменты у стен "Ленкома" не смолкали еще примерно полчаса. Люди еще некоторое время стояли у дверей театра и кричали "Браво!".

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС).

Захаров широко известен в качестве кинорежиссера. Он поставил телефильмы: "Стоянка поезда - две минуты" (1972, вместе с Александром Орловым), "12 стульев" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1976), "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" по пьесе Григория Горина (1982), "Формула любви" по мотивам повести Алексея Толстого "Граф Калиостро" (1984) и "Убить дракона" по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон" (1988).

Марк Захаров возглавлял Ленком с 1973 года. За это время он поставил более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро".