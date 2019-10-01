Ослепительная Джоли и другие на премьере "Малефисенты-2": дивы выбирают черный и красный гламур

В Лос-Анджелесе прошла премьера нового фильма Disney "Малефисента: Владычица тьмы", на которую собрались многие голливудские звезды в ослепительных нарядах. Но ярче других в этот вечер сверкала Анджелина Джоли - исполнительница главной роли в картине. И еще кое-кто...