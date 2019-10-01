Ослепительная Джоли и другие на премьере "Малефисенты-2": дивы выбирают черный и красный гламур
В Лос-Анджелесе прошла премьера нового фильма Disney "Малефисента: Владычица тьмы", на которую собрались многие голливудские звезды в ослепительных нарядах. Но ярче других в этот вечер сверкала Анджелина Джоли - исполнительница главной роли в картине. И еще кое-кто...
44-летняя Анджелина Джоли практически повторила образ своей героини Малефисенты - она предстала на красной дорожке в черном мерцающем платье Versace с эффектной брошью в виде скорпиона.
Мишель Пфайффер (61) выбрала терракотовое атласное платье Armani Privé с контрастным синим поясом.
46-летняя супермодель Хайди Клум отдала предпочтение очень смелому наряду - кожаному мини-платью ярко-красного цвета от модной марки Dundas.
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