Актриса из сериала "Счастливы вместе" отказалась сдавать тест на наркотики

На прошлой неделе 39-летнюю Наталью Бочкареву остановили сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС), заподозрив её в нетрезвости. При себе у звезды находился пакет с наркотическим веществом, однако пройти медицинское освидетельствование актриса не согласилась. Момент задержания был заснят на видео, которое быстро разошлось по Сети.

Позднее Бочкарева заявила, что в вечер задержания была дома с детьми, а новости о происшествии — неправда. Однако вчера, 3 октября, был опубликован новый ролик, который опровергает сказанное артисткой. На видео видно, как сотрудник ДПС предложил Наталье пройти освидетельствование на опьянение в присутствии понятых, на что та отказалась сделать это.

Согласно последним сообщениям СМИ, для Бочкаревой это уже не первый раз, когда она была остановлена сотрудниками патрульной службы. Издание "Комсомольская правда" писало, что у Бочкаревой уже 67 штрафов на 25 750 рублей (около 364 евро). Известно, что штрафы на сумму в 5500 рублей (около 78 евро) до сих пор не оплачены.

Strahit.ru пишет, что в настоящее время Бочкаревой грозит более серьезное наказание. Говорят, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, согласно которому звезда может лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет. За то, что она отказалась пройти медицинское освидетельствование ей тоже грозит административный штраф.