Актриса из сериала "Счастливы вместе" отказалась сдавать тест на наркотики

Совсем недавно СМИ писали о том, что звезда сериала "Счастливы вместе" была задержана с запрещенными веществами. Сама артистка полностью отрицает данные сообщения, поясняя, что в тот вечер была дома. Несмотря на это, в интернете распространилось новое доказательство скандального происшествия.
На прошлой неделе 39-летнюю Наталью Бочкареву остановили сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС), заподозрив её в нетрезвости. При себе у звезды находился пакет с наркотическим веществом, однако пройти медицинское освидетельствование актриса не согласилась. Момент задержания был заснят на видео, которое быстро разошлось по Сети.
Позднее Бочкарева заявила, что в вечер задержания была дома с детьми, а новости о происшествии — неправда. Однако вчера, 3 октября, был опубликован новый ролик, который опровергает сказанное артисткой. На видео видно, как сотрудник ДПС предложил Наталье пройти освидетельствование на опьянение в присутствии понятых, на что та отказалась сделать это.
А вот еще одно видео с актрисой Натальей Бочкаревой, на котором она наотрез отказывается проходить медосвидетельствование. Напомним, что столичные полицейские остановили автомобиль женщины на улице Стромынка и заметили ее странное поведение. Наталья нервничала, но призналась, что у нее при себе есть наркотики. В итоге актрису задержали, завели дело и оставили под подпиской о невыезде. Сама Бочкарева всячески отнекивалась, но в МВД давно подтвердили, что завели на нее дело по подозрению в хранении наркотиков ♨️Подписывайся на аккаунт @topshownews и первым узнавай о новостях из мира шоу-бизнеса _____ #бочкарева #натальябочкарева #гаи #новости #новостишоубизнеса #новостишоубиза #шоубизнес #шоубиз #актриса #новостизнаменитостей #новостизвезд #знаменитости #звезды #кино #счастливывместе
Согласно последним сообщениям СМИ, для Бочкаревой это уже не первый раз, когда она была остановлена сотрудниками патрульной службы. Издание "Комсомольская правда" писало, что у Бочкаревой уже 67 штрафов на 25 750 рублей (около 364 евро). Известно, что штрафы на сумму в 5500 рублей (около 78 евро) до сих пор не оплачены.
Strahit.ru пишет, что в настоящее время Бочкаревой грозит более серьезное наказание. Говорят, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, согласно которому звезда может лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет. За то, что она отказалась пройти медицинское освидетельствование ей тоже грозит административный штраф.
Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании актрисы сотрудниками ДПС. Согласно информации СМИ, за рулем была сама Бочкарева. Она подтвердила полицейским, что у нее есть наркотики и передала им 0,69 грамма кокаина. Издание сообщает, что было возбуждено уголовное дело. В квартире актрисы запрещенных веществ найдено не было. Звезду отпустили под подписку о невыезде. Актриса эти сведения опровергает.