Актриса из сериала "Счастливы вместе" отказалась сдавать тест на наркотики

А вот еще одно видео с актрисой Натальей Бочкаревой, на котором она наотрез отказывается проходить медосвидетельствование. Напомним, что столичные полицейские остановили автомобиль женщины на улице Стромынка и заметили ее странное поведение. Наталья нервничала, но призналась, что у нее при себе есть наркотики. В итоге актрису задержали, завели дело и оставили под подпиской о невыезде. Сама Бочкарева всячески отнекивалась, но в МВД давно подтвердили, что завели на нее дело по подозрению в хранении наркотиков ♨️Подписывайся на аккаунт @topshownews и первым узнавай о новостях из мира шоу-бизнеса _____ #бочкарева #натальябочкарева #гаи #новости #новостишоубизнеса #новостишоубиза #шоубизнес #шоубиз #актриса #новостизнаменитостей #новостизвезд #знаменитости #звезды #кино #счастливывместе

