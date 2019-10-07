СМИ сообщили об исчезновении Натальи Бочкаревой

39-летняя Бочкарева попала на видео задержания, которое потом опровергла. Она отметила, что кто-то просто пытается нажиться на ее имени.

Скандал принял нешуточные обороты. Его подхватили несколько крупных российских телеканалов.

Актриса перестала общаться со знакомыми. Отменила съемки и занятия в своей студии. Издание StarHit.ru сообщает, что охранник в студии видел, как она забирала часть вещей.

"Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда", - отмечает сотрудник.

Соседи Бочкаревой тоже обнаружил пропажу артистки.

"Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу", — рассказала соседка звезды.

Поклонники звезды стараются ее оправдать. Они подчеркивают, что у Натальи была тяжелая жизнь - в 19 лет она стала сиротой и нуждалась в средствах. Позже актриса неудачно вышла замуж за адвоката Николая Борисова.