СМИ сообщили об исчезновении Натальи Бочкаревой

На прошлой неделе звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала с задержанием. СМИ сообщили, что работники дорожной полиции обнаружили у актрисы наркотические вещества. Позже в прессе появилась информация, что у артистки парализовало часть лица. Теперь есть сведения, что она и вовсе пропала. Об этом пишет StarHit.ru.
39-летняя Бочкарева попала на видео задержания, которое потом опровергла. Она отметила, что кто-то просто пытается нажиться на ее имени.
Скандал принял нешуточные обороты. Его подхватили несколько крупных российских телеканалов.
Актриса перестала общаться со знакомыми. Отменила съемки и занятия в своей студии. Издание StarHit.ru сообщает, что охранник в студии видел, как она забирала часть вещей.
"Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда", - отмечает сотрудник.
Соседи Бочкаревой тоже обнаружил пропажу артистки.
"Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу", — рассказала соседка звезды.
Поклонники звезды стараются ее оправдать. Они подчеркивают, что у Натальи была тяжелая жизнь - в 19 лет она стала сиротой и нуждалась в средствах. Позже актриса неудачно вышла замуж за адвоката Николая Борисова.