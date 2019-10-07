Пн, 7.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

СМИ сообщили об исчезновении Натальи Бочкаревой

Наталья Бочкарева

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/?hl=en

На прошлой неделе звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала с задержанием. СМИ сообщили, что работники дорожной полиции обнаружили у актрисы наркотические вещества. Позже в прессе появилась информация, что у артистки парализовало часть лица. Теперь есть сведения, что она и вовсе пропала. Об этом пишет StarHit.ru. 

39-летняя Бочкарева попала на видео задержания, которое потом опровергла. Она отметила, что кто-то просто пытается нажиться на ее имени. 

Скандал принял нешуточные обороты. Его подхватили несколько крупных российских телеканалов. 

Актриса перестала общаться со знакомыми. Отменила съемки и занятия в своей студии. Издание StarHit.ru сообщает, что охранник в студии видел, как она забирала часть вещей.  

"Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда", - отмечает сотрудник.

Соседи Бочкаревой тоже обнаружил пропажу артистки. 

"Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу", — рассказала соседка звезды. 

Поклонники звезды стараются ее оправдать. Они подчеркивают, что у Натальи была тяжелая жизнь - в 19 лет она стала сиротой и нуждалась в средствах. Позже актриса неудачно вышла замуж за адвоката Николая Борисова.

Ранее у Натальи Бочкаревой парализовало часть лица

Читать также

Актуально

НАВЕРХ