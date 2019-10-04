Пт, 4.10.2019
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После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало часть лица

Наталья Бочкарева

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева тяжело переживает историю с задержанием, в ходе которого у актрисы были обнаружены наркотики. Артистка пожаловалась на плохое самочувствие и пропустила съемки. Об этом пишет StarHit.ru. 

О ее нынешнем состоянии изданию рассказал музыканта Андрей Ковалев.

"Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится", - сказал он. 

Кроме того, звезда сериала "Счастливы вместе" оказалась злостной нарушительницей: у нее более 60 штрафов. 

Сама Наталья Бочкарева не дает комментариев СМИ. Она отрицает обвинения, которые ей были предоставлены. Сейчас звезда все время проводит дома с близкими и родными. Актриса воспитывает двоих детей. 

Ранее Бочкарева отказалась сдавать тест на наркотики

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