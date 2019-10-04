После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало часть лица

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева тяжело переживает историю с задержанием, в ходе которого у актрисы были обнаружены наркотики. Артистка пожаловалась на плохое самочувствие и пропустила съемки. Об этом пишет StarHit.ru.
О ее нынешнем состоянии изданию рассказал музыканта Андрей Ковалев.
"Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится", - сказал он.
Кроме того, звезда сериала "Счастливы вместе" оказалась злостной нарушительницей: у нее более 60 штрафов.
Сама Наталья Бочкарева не дает комментариев СМИ. Она отрицает обвинения, которые ей были предоставлены. Сейчас звезда все время проводит дома с близкими и родными. Актриса воспитывает двоих детей.