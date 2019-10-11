Жигунов о Заворотнюк: "Я не знаю, что происходит"

Актер и продюсер Сергей Жигунов опроверг слова о состоянии артистки, которые были растиражированы в российской прессе. Об этом сообщает телеканал "ТВЦ".

В четверг утром в СМИ появились публикации со ссылкой на казахский портал kokshetau.asia, в которых Жигунов якобы комментирует выпуску Анастасии из клиники. В материале приводились якобы слова актера:

"Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду, о том сколько ей осталось, это как приговор, он надломит любого человека, а тем более женщину", - якобы сказал Жигунов.

Телеканал обратился к артисту за пояснением и выяснил, что Жигунов никогда такого не говорил.

"Я не давал и не буду давать никаких комментариев о состоянии Анастасии. У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время", – ответил он прессе.

Напомним, многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ также писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.

Есть подозрения, что заболевание стало последствием процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.