Пт, 11.10.2019
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Жигунов о Заворотнюк: "Я не знаю, что происходит"

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов

ФОТО: скриншот видео

СМИ продолжают публикацию многочисленных слухов о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Как и раньше, достоверной информации нет, а родные и близкие не дают комментариев. Накануне в прессе появились публикации, где приводились слова экс-возлюбленного артистки - актера Сергея Жигунова. Но оказалось, что это лишь вымысел желтой прессы и он никогда такого не говорил. 

Актер и продюсер Сергей Жигунов опроверг слова о состоянии артистки, которые были растиражированы в российской прессе. Об этом сообщает телеканал "ТВЦ". 

В четверг утром в СМИ появились публикации со ссылкой на казахский портал kokshetau.asia, в которых Жигунов якобы комментирует выпуску Анастасии из клиники. В материале приводились якобы слова актера:

"Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду, о том сколько ей осталось, это как приговор, он надломит любого человека, а тем более женщину", - якобы сказал Жигунов. 

Телеканал обратился к артисту за пояснением и выяснил, что Жигунов никогда такого не говорил. 

"Я не давал и не буду давать никаких комментариев о состоянии Анастасии. У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время", – ответил он прессе. 

Ранее СМИ сообщили, что парализованная Заворотнюк продолжит лечение в другой клинике. Оцевидец также сообщил, что звезда якобы располнела

Напомним, многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ также писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно. 

Есть подозрения, что заболевание стало последствием процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.

Родные и близкие актрисы продолжают хранить молчание. СМИ располагают лишь слухами и неподтвержденной информацией. 

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