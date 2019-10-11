"Королева тучности": На Аляске выбрали самую толстую медведицу. Смотрите, какая она милая!

За этот год Холли получила известность благодаря видеоролику, в котором она сидит на берегу реки и чешет пузико.

Introducing the one, the only, the gloriously fat Holly - for your #FatBearWeek consideration. pic.twitter.com/h73njEYDp8 — explore.org (@exploreorg) September 30, 2019

Холли является одной из самых узнаваемых медведиц в Катмае, если верить каталогу "Медведи реки Брукс" за 2019 год. Летом медведица выделяется светлым оттенком шерсти, который темнеет в холодное время года.

На следующей неделе пройдёт празднование в честь Холли. В качестве приза ей подарят большую порцию еды.

Набор веса для медведей является наиважнейшим этапом подготовки к зимней спячке. За полгода животному нужно употребить годовой запас еды, чтобы можно было обеспечить себе выживание зимой.