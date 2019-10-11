"Королева тучности": На Аляске выбрали самую толстую медведицу. Смотрите, какая она милая!

В национальном парке и заповеднике Катмай, который находится на Аляске, было выбрано самое упитанное животное. Выбор происходил в рамках ежегодной Fat Bear Week ("Недели толстого медведя"). В результате голосования титул "Королева тучности" был присвоен медведице, которую зовут Холли. 17,5 тысячи человек отдали свои голоса за медведицу. Для сравнения, её главный конкурент медведь Лефти получил только 3,6 тысячи. Об этом сообщает Lonely Planet.
За этот год Холли получила известность благодаря видеоролику, в котором она сидит на берегу реки и чешет пузико.
Introducing the one, the only, the gloriously fat Holly - for your #FatBearWeek consideration. pic.twitter.com/h73njEYDp8— explore.org (@exploreorg) September 30, 2019
Холли является одной из самых узнаваемых медведиц в Катмае, если верить каталогу "Медведи реки Брукс" за 2019 год. Летом медведица выделяется светлым оттенком шерсти, который темнеет в холодное время года.
На следующей неделе пройдёт празднование в честь Холли. В качестве приза ей подарят большую порцию еды.
Набор веса для медведей является наиважнейшим этапом подготовки к зимней спячке. За полгода животному нужно употребить годовой запас еды, чтобы можно было обеспечить себе выживание зимой.
Во временной период с 2011 года Холли рожала медвежат четыре раза, а в 2015 году она усыновила медвежонка, которого оставила мать. Согласно словам экспертов, это очень редкое явление, так как медведи не являются животным, которое склонно к альтруизму.