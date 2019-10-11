В Восточно-Сибирском море зафиксирован рекордный выброс метана

Ученые нашли место выброса газа, где концентрация метана примерно в два раза больше, чем в среднем зарегистрированный показатель. Этот газ может заметно повлиять на климат планеты.



"Это самый большой газовый "водопад", который я когда либо видел. Никто никогда еще ничего настолько впечатляющего не фиксировал", - заявил руководитель экспедиции и профессор Томского университета Игорь Семилетов.