Пт, 11.10.2019
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В Восточно-Сибирском море зафиксирован рекордный выброс метана

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Пузыри. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Во время экспедиции в Арктику российские ученые обнаружили рекордно большой выброс выброс метана на поверхность воды. Исследователи смогли удаленно наблюдать выброс в виде больших пузырей, сообщает Moscow Times.

Исследовательская группа наблюдала за рекордно большим выбросом метана в Восточно-Сибирском море, сообщают организаторы экспедиции из Томского политехнического университета. 

Ученые нашли место выброса газа, где концентрация метана примерно в два раза больше, чем в среднем зарегистрированный показатель. Этот газ может заметно повлиять на климат планеты. 

"Это самый большой газовый "водопад", который я когда либо видел. Никто никогда еще ничего настолько впечатляющего не фиксировал", - заявил руководитель экспедиции и профессор Томского университета Игорь Семилетов. 

Около 80 ученых из России, Китая и Швеции отправились на восток Арктики, чтобы изучать эмиссии метана. 

Также упоминается, что исследователи установили точное место распространения газа с помощью устройств, однако место выброса в соленой воде было легков заметить и из-за пузырей.

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