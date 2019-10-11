В Восточно-Сибирском море зафиксирован рекордный выброс метана

Во время экспедиции в Арктику российские ученые обнаружили рекордно большой выброс выброс метана на поверхность воды. Исследователи смогли удаленно наблюдать выброс в виде больших пузырей, сообщает Moscow Times.
Исследовательская группа наблюдала за рекордно большим выбросом метана в Восточно-Сибирском море, сообщают организаторы экспедиции из Томского политехнического университета.
Ученые нашли место выброса газа, где концентрация метана примерно в два раза больше, чем в среднем зарегистрированный показатель. Этот газ может заметно повлиять на климат планеты.
"Это самый большой газовый "водопад", который я когда либо видел. Никто никогда еще ничего настолько впечатляющего не фиксировал", - заявил руководитель экспедиции и профессор Томского университета Игорь Семилетов.
Около 80 ученых из России, Китая и Швеции отправились на восток Арктики, чтобы изучать эмиссии метана.
Также упоминается, что исследователи установили точное место распространения газа с помощью устройств, однако место выброса в соленой воде было легков заметить и из-за пузырей.